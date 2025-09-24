Pachuca.– Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desmantelaron una célula de extranjeros dedicada a la extorsión y al robo a cuentahabientes en la zona metropolitana de Pachuca.

Se informó que se recibió una llamada de emergencia en la que una mujer de la tercera edad solicitó apoyo de la policía, luego de que, en una plaza comercial, fuera abordada por una mujer de acento extranjero que, mediante engaños, le cambió su tarjeta bancaria.

Tras el hecho, la responsable huyó a bordo de un vehículo, por lo que se activó el sistema de videovigilancia y los agentes implementaron un operativo de búsqueda y localización. El grupo de presuntos delincuentes fue alcanzado en la antigua carretera a La Paz.

Durante la intervención del automóvil se constató que viajaban cuatro personas: una identificada con las iniciales O. H., de origen mexicano, mientras que los otros G. V. R. y N. M. U., de nacionalidad peruana, así como C. R. R., de origen venezolano también fueron detenidos.

Posteriormente, los presuntos delincuentes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal y continuar con las investigaciones correspondientes. El titular de la dependencia, Salvador Cruz Neri, señaló que se mantienen acciones permanentes contra hechos delictivos registrados en la entidad.

Cabe destacar que, en los últimos días, varios extranjeros han sido detenidos por delitos similares. Apenas esta semana se desactivó otra célula delictiva integrada por ciudadanos de origen cubano.

aov