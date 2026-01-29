Mérida, Yucatán.- Un hecho conmocionó a vecinos del fraccionamiento Ampliación La Hacienda, al sur de Mérida, luego de que un adolescente de 14 años de edad fue hallado sin vida en el interior de su vivienda.

Este es el segundo caso de un adolescente que se priva de la vida en Yucatán en menos de 15 días, pues apenas la semana pasada, una menor de 13 años de edad salió por la puerta falsa en su casa, ubicada en el municipio de Kanasín.

Los primeros reportes indican que, un familiar del ahora occiso llegó al predio y observó la puerta principal sin seguro.

Lee también Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Al ingresar, encontró al adolescente suspendido por lo que de inmediato procedió a bajarlo y colocarlo en el suelo, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Trascendió que el adolescente padecía de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y que meses atrás había sido separado de su centro escolar, situación que ya es considerada dentro de las líneas de investigación.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes.

¿Cómo prevenir el suicidio? Estas son algunas señales

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr