Más Información

Salinas acuerda pagar más de 32 mmdp por impuestos; adelanta 10 mil millones y le restan 18 pagos

Salinas acuerda pagar más de 32 mmdp por impuestos; adelanta 10 mil millones y le restan 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Trump pondrá aranceles a quienes den petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Trump pondrá aranceles a quienes den petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Mérida, Yucatán.- Un hecho conmocionó a vecinos del fraccionamiento Ampliación La Hacienda, al sur de Mérida, luego de que un adolescente de 14 años de edad fue en el interior de su vivienda.

Este es el segundo caso de un adolescente que se priva de la vida en Yucatán en menos de 15 días, pues apenas la semana pasada, una menor de 13 años de edad salió por la puerta falsa en su casa, ubicada en el municipio de Kanasín.

Los primeros reportes indican que, un familiar del ahora occiso llegó al predio y observó la puerta principal sin seguro.

Lee también

Al ingresar, encontró al adolescente suspendido por lo que de inmediato procedió a bajarlo y colocarlo en el suelo, sin embargo, ya .

Trascendió que el adolescente padecía de Déficit de Atención e Hiperactividad () y que meses atrás había sido separado de su centro escolar, situación que ya es considerada dentro de las líneas de investigación.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes.

¿Cómo prevenir el suicidio? Estas son algunas señales

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

  • Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir
  • Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
  • Hablar de ser una carga para otras personas
  • Aumentar el uso del alcohol o las drogas
  • Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
  • Dormir muy poco o demasiado
  • Aislarse o sentirse aislado
  • Exhibir ira o hablar de vengarse
  • Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]