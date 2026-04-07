Los bloqueos anunciados por transportistas y productores del campo para este lunes, en el marco de una jornada de paro nacional, se registraron en al menos 12 estados del país.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señalaron que los bloqueos carreteros se deben a la falta de acuerdos con el gobierno federal para lograr apoyos para el campo y seguridad en las carreteras.

Los primeros puntos donde se presentaron los manifestantes fueron en Chihuahua, Zacatecas, Ciudad de México y Morelos, posteriormente se extendieron a Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán, de acuerdo con reportes de las autoridades estatales.

Lee también Consejo Nacional Agropecuario advierte momento crítico en granos; piden atender precios, insumos y financiamiento

A diferencia de otras protestas, en esta ocasión, las afectaciones no fueron generalizadas, pues en muchos casos los manifestantes se limitaron a liberar casetas, realizar bloqueos intermitentes o protestas con mantas.

La excepción fue el cierre de la caseta de la autopista México-Toluca.

Liberan casetas

En Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua, productores y transportistas dejaron el paso libre a los conductores, así que no se vieron afectados.

Lee también Bloqueos carreteros en México se reducen; Segob reporta solo cinco vialidades afectadas tras diálogo

Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, advirtió que la postura de no afectar a terceros la van a mantener por 48 horas, y pasado ese tiempo decidirán si aplican bloqueos totales.

Alrededor del mediodía, en Tamaulipas, agricultores hicieron un cierre intermitente en la carretera Ciudad Victoria a Matamoros, a la altura del kilómetro 201, cerca del sitio conocido como la Y griega del municipio de San Fernando, que duró cinco horas.

En Reynosa, productores se manifestaron con mantas a un costado de la caseta de cobro de Nuevo Progreso.

Lee también La mayoría de las demandas de transportistas han sido atendidas: Segob; reporta 11 bloqueos parciales en todo el país

En San Luis Potosí la protesta duró alrededor de dos horas.

Decenas de personas que viajaban a la Ciudad de México tuvieron que bajar de los autobuses y caminar. Foto: Juan Carlos Williams/EL UNIVERSAL

Caos en la México-Toluca

La protesta que generó caos tuvo lugar en la caseta de la autopista México-Toluca, en la zona de La Venta, en Cuajimalpa, generó largas filas de vehículos por casi nueve horas. Decenas de pasajeros de transporte público se vieron obligados a seguir su camino a pie.

Alrededor de 8:30 de la mañana, unos 150 campesinos se concentraron en la caseta de La Venta, en el límite entre la Ciudad de México y el Estado de México, donde liberaron la caseta, pero personal de Capufe activó el sistema de ponchallantas, lo que impidió el paso de los vehículos y camiones. Los pasajeros que iban a bordo de autobuses con destino a Observatorio y Tasqueña se bajaron y decidieron seguir su camino a pie.

Lee también Paro nacional de transportistas 6 de abril; sigue el bloqueo y las carreteras afectadas en tiempo real

“Llevamos más de cuatro horas sin movernos, nadie nos dice qué está pasando. Tengo que llegar a trabajar”, reclamó Mariana López.

Otra zona donde hubo afectaciones fue en Guanajuato, con el bloqueo de la carretera federal 90 Pénjamo-La Piedad, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés, en Pénjamo.

En Baja California Sur, los manifestantes tomaron la glorieta Fonatur durante cuatro horas, afectando la vía de San José del Cabo a Cabo San Lucas, por lo que se activó una vía alterna.

En Veracruz se reportaron bloqueos parciales sobre la carretera federal y la autopista Córdoba–Veracruz, lo que afectó a miles de automovilistas y camiones de carga.

“No ve razones”

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el gobierno federal no ve razones para protestas, al señalar que existe diálogo permanente con el sector y atención directa a sus demandas, y agregó que algunos de los líderes que impulsan las protestas tienen vínculos con partidos políticos.

Posteriormente, en conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno de la República ha atendido la mayoría de las demandas de los productores del campo y transportistas.

Insistió en que no hay razón para las movilizaciones, ya que hay total disposición de las autoridades para escuchar y resolver sus peticiones.

Lee también Sheinbaum garantiza que hay diálogo con transportistas; “no vemos razón para las movilizaciones", dice

La funcionaria hizo un llamado a transportistas y productores del campo a privilegiar el diálogo y no afectar los derechos de terceros, al reconocer que no ve injerencia de partidos políticos en las protestas.

De acuerdo con Segob se registraron 11 bloqueos carreteros en nueve estados; a las 18:00 horas seguían cinco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.