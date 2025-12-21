Mérida, Yucatán.- El Grupo Foret que encabeza la empresaria inmobiliaria Ana Cristina Correa Cervera, aseguró que "no hay ningún fraude con terrenos vendidos por esta empresa" y que las acusaciones surgieron de manera mal intencionada y sin pruebas.

"Son aseveraciones falsas y carentes de sustento legal”, afirmó en entrevista la empresaria yucateca ante la aparición de quejas por supuesto y presunto fraude con venta de terrenos.

Se trata dijo, de un intento de vulnerar y atacar a la compañía que represento (Grupo Foret) y en particular a mi persona para causarme un daño moral y económico.

Aseguró también que el Grupo Inmobiliario Foret ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales y ha entregado los terrenos a los clientes que han finalizado con los procesos estipulados en los contratos respectivos.

Incluso señaló que la empresa cuenta con una plataforma digital "Soy Inversionista" donde los clientes pueden verificar el estado y avance de su inversión y dar seguimiento paso a paso a cada uno de los proyectos que están desarrollando.

Dijo que el grupo empresarial que dirige continúa operando activamente desde sus oficinas habituales y mantiene diversos proyectos inmobiliarios en Yucatán.

Señaló que efectivamente ante la aparición de gente no seria del ramo inmobiliario, Grupo Foret ha sido mucho más cuidadoso en el trato hacia clientes y en todas sus operaciones.

Explicó que pesar de las acusaciones, no se ha presentado una sola prueba de incumplimiento contractual por parte de Grupo Foret y no hay denuncias ante ninguna autoridad competente sobre este tema.

Correa Cervera explicó que sus oficinas siguen abiertas al público y sin contratiempos.

