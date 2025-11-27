En un comunicado conjunto, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. que, “con el fin de privilegiar la estabilidad institucional, el Dr. José Antonio Romero Tellaeche, pese a considerarlo su derecho, retirará la demanda de daño moral presentada en contra de la investigadora Dra. Catherine Andrews".

Luego de que el pasado 20 de noviembre la doctora Andrews hizo público que el doctor Romero Tellaeche la había demandado por daño moral cuando lo denunció por plagio académico en 2022, cometido contra el Premio Nobel de Economía, el indio Amartya Sen, y que generó una amplia campaña de solidaridad y apoyo para la doctora por diversos grupos e integrantes de la comunidad del CIDE y científica del país, quienes incluso exigieron la remoción del Dr. Romero Tellaeche, la SECIHTI informa de esta decisión que, dicen, es “derivado del acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y el CIDE”.

El acuerdo de retirar la demanda se da también luego de que EL UNIVERSAL publicó el día de hoy un trabajo en el que las doctores Nofret Hernández y Alma Maldonado cuestionan la forma patriarcal, machista y misoginia con la que el doctor Romero Tellaeche se ha manejado desde que comenzó su gestión ha e cuatro años. Además, tanto Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Article 19 y el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, calificaron de amedrentamiento la demanda que también por daño moral interpuso el director del CIDE contra EL UNIVERSAL, que hizo la cobertura de las acusaciones de plagio académico del doctor Romero Tellaeche.

Lee también Amedrentamiento, demanda contra EL UNIVERSAL

En el comunicado a través del cual informan a la comunidad académica y estudiantil aseguran, además, que esta decisión se adopta “en el marco institucional y en favor de un ambiente de diálogo constructivo”.

También informan que se acordó con la Secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez un relanzamiento de los proyectos estratégicos que el CIDE y la Secretaría pueden impulsar conjuntamente en el contexto del Plan México, privilegiando siempre el desarrollo académico, científico y humanístico del país.

“En este sentido, tanto la Secihti como el CIDE reiteran su compromiso de caminar conjuntamente con la comunidad estudiantil y personal administrativo, así como con las y los investigadores que integran dicha institución, para garantizar que las decisiones sigan orientadas al fortalecimiento del quehacer académico, la integridad institucional y la construcción de consensos que permitan avanzar”, concluyen el comunicado.

Lee también Ven acción autoritaria de censura de Romero Tellaeche