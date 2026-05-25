Mauricio Isaac comparte que algo que intenta mantener presente en su vida diaria es la empatía. El actor de la cinta Café Chairel y de la serie Las muertas cuenta que vivió una experiencia que lo hizo reflexionar.

“Esta anécdota me pasó en Coyoacán. Iba caminando y vi a un chavo llorando y después de seguir hacia adelante pensé: ‘¿Cómo no le voy a preguntar qué está pasando?’”.

Maurucio dice que decidió regresarse y ofrecer su ayuda.

“Me acerqué a preguntar: ‘¿Necesitas algo?’ y me dijo: ‘Un abrazo’. Se lo di y me contó que tenía problemas con su pareja. Yo desde mi corazón le dije: ‘A lo mejor tendrías que dejarla’. Dos meses después alguien me gritó en la misma plaza y era él. Me dijo que ahora estaba muy feliz”.

Para el actor de 51 años, gestos pequeños como ese pueden cambiar de manera radical la forma en que las personas se relacionan.

“A veces no entiendo por qué no consideramos al otro. Si sintiéramos que somos importantes para los demás creo que habría menos guerras y menos conflictos”, señala.

Las historias que le gusta contar

Además de reflexionar sobre la vida cotidiana y de lo que se puede hacer por los demás, Mauricio Isaac habla también de su identificación con Alfonso, su personaje en la cinta Café Chairel, que dirige Fernando Barreda Luna.

“Actuar, que es lo que más disfruto y pues sí, conectar con la benevolencia de un personaje que tiene este lado de ternura y tiene también este lado de que a pesar de lo que está viviendo en la historia, tiene empatía y tiene la posibilidad de ayudar a alguien más, eso es muy interesante. Eso al final acaba conectando con ese lado de bondad de uno”, dice.

Café Chairel, ya en salas, retrata el cruce de Alfonso (Mauricio Isaac) y Katia (Tessa Ía), marcados por la pérdida, que encuentran refugio en una pequeña cafetería de Tampico.

“Vemos cómo Katia no tiene un lugar en dónde estar, y Alfonso se da cuenta, y lejos de cuestionar, le dice: ‘por favor, quédate aquí’”.

Entre café y silencios intentan sacar adelante el negocio mientras enfrentan heridas del pasado.

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