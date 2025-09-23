Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California informó que se han presentado 51 denuncias ante las fiscalías estatal y federal para investigar presuntas irregularidades en la función pública, por lo que, aseguró, su administración marca un antes y un después en la historia del combate a la corrupción.

“Ahí están los 18 casos judicializados por 625 millones de pesos, ahí está la restitución histórica donde nunca antes un gobierno había logrado una restitución como la que logramos nosotros de 172 millones de pesos que volvieron al erario. Al pueblo de Baja California nadie le roba su dinero”, dijo.

Al presidir los trabajos de la Novena Jornada contra la Corrupción en el estado y firmar el pacto “Estrategia Estatal de Combate a la Corrupción”, la Gobernadora aseguró que Baja California avanza de la mano con el proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, sumándose a la evolución de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia federal que impulsa la transparencia y el combate frontal a la corrupción en la función pública.

“Nuestro estado adopta y aplica los 10 pilares del nuevo modelo de prevención y combate a la corrupción del Gobierno de México, porque entendemos que solo con una estrategia firme y coordinada podremos erradicar estas prácticas”, refirió.

La Gobernadora también resaltó la reducción de observaciones para la administración estatal, por parte de la Auditoría Superior de la Federación que ronda en 99 por ciento entre los años 2017 a 2024, pasando de 4 mil 942 millones de pesos observados a solo 1.5 millones.

Por su parte, María Gabriela Monge Pérez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Baja California, agradeció a los asistentes a la jornada y destacó el liderazgo de la titular del Ejecutivo Estatal por su respaldo a dicha dependencia para construir un gobierno cercano, transparente y receptivo.

