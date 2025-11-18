El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entregó nombramientos a 69 nuevos integrantes de la Fiscalía General del Estado entre los que se encuentran 30 agentes del Ministerio Público, 29 de la Policía de Investigación y 10 peritos, egresados de la Universidad del Policía, a quienes llamó a fortalecer la impartición de justicia y evitar la impunidad, actuando siempre con apego a la ley y con sentido de responsabilidad social.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Fiscalía, donde Rocha fue recibido por la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo. También asistieron la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, y el rector de la UNIPOL, José Carlos Álvarez Ortega.

En lugar de leer un discurso preparado, el mandatario estatal dialogó con los nuevos servidores públicos para conocer su experiencia formativa. Tras escucharlos, destacó su papel dentro del proceso de procuración de justicia, subrayando que, mientras las policías preventivas trabajan en evitar los delitos, a ellos les corresponde investigarlos con rigor y presentar casos sólidos ante los jueces.

“El mayor mérito que debemos tener es servir a la sociedad. No la defraudemos. Armen bien sus averiguaciones. Hay que combatir la impunidad y sancionar al delincuente, pero jamás al inocente. Eso es demasiado grave”, advirtió el gobernador.

Gobernador de Sinaloa entrega nombramientos a 69 nuevos agentes (18/11/2025). Foto: Especial

Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel, resaltó la importancia de la tecnificación en las labores de ministerios públicos, investigadores y peritos, y llamó a trabajar como un solo equipo para hacer frente a la impunidad. Reconoció además el impulso del gobernador Rocha para la creación y consolidación de la Universidad del Policía.

Al darles la bienvenida, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo celebró el fortalecimiento institucional que implica la llegada de nuevos profesionales, a quienes pidió desempeñar su labor con orgullo, ética y sentido de pertenencia. Subrayó que la ciudadanía confiará en ellos para esclarecer los casos y garantizar que no haya impunidad.

“Las y los invito a desempeñar su trabajo con orgullo y sentido de pertenencia, sean ejemplo dentro y fuera de la institución; la justicia se construye día a día, caso a caso, con la convicción de que estamos del lado correcto de la ley y de las personas”, resaltó.

Finalmente, agradeció al gobernador por el respaldo brindado a la Fiscalía y por las gestiones realizadas en favor de la procuración de justicia en el estado.

