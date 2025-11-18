Pachuca.- Un fuerte incendio registrado la mañana de este martes en la localidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula, dejó como saldo tres camionetas totalmente consumidas por el fuego.

De acuerdo con los reportes, un estruendo alertó a los pobladores, quienes solicitaron la presencia de las autoridades, ya que además del estallido, se observó un incendio visible a varios kilómetros.

La explosión ocurrió cerca del poliducto de 16 pulgadas Tula–Salamanca, a la altura del kilómetro 15+300, señalado como una de las zonas con mayor incidencia de robo de hidrocarburos.

Lee también Pescador de Sisal, Yucatán, desaparece en altamar; implementan operativo de búsqueda por mar y aire

La explosión ocurrió en una de las zonas con mayor incidencia de robo de hidrocarburos (18/11/2025). Foto: Especial

Elementos de seguridad que acudieron al lugar encontraron al menos tres camionetas completamente calcinadas, las cuales estaban adaptadas con estructuras metálicas y contenedores para el almacenamiento de combustible.

Se informó que los contenedores de mil litros contenían hidrocarburo que, ante una mala maniobra, habría originado la explosión.

El área fue acordonada por personal de la Guardia Nacional, Seguridad Pública y Seguridad Física de Pemex que acudieron al sitio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr