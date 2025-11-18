Más Información

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

Senado de EU aprueba ley para publicar archivos de Epstein; pasa al despacho de Trump para su promulgación

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Christian Nodal genera caos a su llegada al Reclusorio Norte; evita orden de aprehensión tras comparecer en CDMX

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Pachuca.- Un fuerte registrado la mañana de este martes en la localidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula, dejó como saldo tres camionetas totalmente consumidas por el fuego.

De acuerdo con los reportes, un estruendo alertó a los pobladores, quienes solicitaron la presencia de las autoridades, ya que además del estallido, se observó un incendio visible a varios kilómetros.

La explosión ocurrió cerca del poliducto de 16 pulgadas Tula–Salamanca, a la altura del kilómetro 15+300, señalado como una de las zonas con mayor incidencia de .

La explosión ocurrió en una de las zonas con mayor incidencia de robo de hidrocarburos (18/11/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad que acudieron al lugar encontraron al menos tres camionetas completamente calcinadas, las cuales estaban adaptadas con estructuras metálicas y contenedores para el .

Se informó que los contenedores de mil litros contenían hidrocarburo que, ante una mala maniobra, habría originado la explosión.

El área fue acordonada por personal de la Guardia Nacional, Seguridad Pública y Seguridad Física de Pemex que acudieron al sitio.

aov/cr

