Culiacán.- Una explosión en una taquería, presuntamente originada por una fuga de gas, ubicada por la avenida del Mar esquina con la calle José Ángel Ferrusquilla, en la ciudad de Mazatlán, causó la muerte de dos personas y cuatro más se encuentran gravemente heridas.

Los elementos de los cuerpos de bomberos y de Protección Civil que acudieron atender el siniestro, tardaron en sofocar el fuego y rescatar a las víctimas y se aduce que se encuentra en calidad de desaparecida una mujer empleada del negocio, sin que se conozca su identidad

La zona fue acordonada por la Policía Municipal y de Tránsito para permitir el trabajo de los cuerpos de auxilio y evitar que el fuego se propagara a otros negocios o hoteles cercanos que se encuentran en la zona del Malecón.

Ninguna autoridad a dado a conocer las identidades de las personas muertas y las heridas, por lo que se desconoce si están son empleadas de la taquería o se encuentran comensales, por lo que la Fiscalía General del Estado se presentó para levantar las primeras actas e iniciar los peritajes correspondientes.

Los primeros datos que se conocen es que inicialmente se escuchó un fuerte estruendo dentro de la taquería y luego sobrevino un fuerte incendio que destruyó la estructura del negocio, por lo que se presume que se trató de una fuga de gas.

afcl/LL