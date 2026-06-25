Chalco, Méx.-La lluvia que se registró la tarde-noche de jueves provocó inundaciones en varias zonas de Chalco, incluida la “zona cero”, donde los vecinos reportan que el nivel del agua en algunos puntos rebasó el nivel de banquetas.

La precipitación pluvial ocasionó anegaciones en la carretera Chalco-Tláhuac, lo que impide que los vehículos pueden circular libremente.

La concentración de líquido se presenta a la altura de las colonias Jardines de Chalco y Culturas de México.

La precipitación pluvial ocasionó anegaciones en la carretera Chalco-Tláhuac. Foto: Especial.

En esta comunidad los residentes están preocupados porque temen que el agua se pueda meter a sus viviendas, como ocurrió en agosto del 2024 cuando miles de casas de varias comunidades se inundaron durante varios meses.

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Los habitantes han tenido que ponerse sus botas de plástico para poder caminar sin mojarse los pies.

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El año pasado, la Comisión Nacional del Agua construyó el Colector Solidaridad para desalojar con mayor rapidez el líquido pluvial. Foto: Especial.

Al lugar acudió personal del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), así como del Grupo Tláloc del gobierno estatal para desazolvar las coladeras que se taparon con la basura que estaba en la vía pública y la corriente arrastró.

El año pasado la Comisión Nacional del Agua construyó el Colector Solidaridad para desalojar con mayor rapidez el líquido pluvial y residual que se concentra en esa parte de Chalco, que es la más baja de esa región.

Los vecinos esperan que la obra hidráulica pueda bombear el agua hacia la planta PB12.

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