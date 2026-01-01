Santa Teresa Llano Grande, Chiapas.- En los más de 600 kilómetros que comparten Chiapas y Guatemala, el cruce fronterizo clandestino Santa Teresa Llano Grande (México)-Guailá (Guatemala) es un corredor de cinco poblados, a lo largo de 5.5 kilómetros, que durante cuatro años estuvo bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su filial, Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), desde donde ejerció su poderío sobre cientos de comunidades de la Sierra, hasta los límites con Oaxaca.

Por esta ruta, entre México y Guatemala, pasan entre mil y mil 500 vehículos particulares, camiones y tráileres con maíz, café, cemento, refacciones para vehículos, motocicletas nuevas, ganado vacuno, cerdos, ropa, armas, drogas y migrantes. Las cuotas para cruzar con abarrotes, ropa de paca (usada), entre otros productos, fluctuaba entre los 50 a 500 pesos, pero para camiones cargados con motocicletas nuevas o piezas automotrices, la cuota superaba los 20 mil pesos.

Tras la emboscada registrada el pasado 2 de junio, en la cual murieron cinco agentes de la Guardia Estatal a la altura del basurero de Las Champas, se desplegó un operativo con el Ejército y Policía en las comunidades bajo poder del CJNG y CCyG.

En Santa Teresa Llano Grande se montó un centro de operaciones, donde fue hallada una caja con más de un millón de pesos, del cobro de un solo día a automovilistas y camioneros. Durante el operativo, mujeres de El Sabinalito encararon a los policías. “Pinches sinaloas”, les gritó una de ellas, mientras los uniformados entraban a viviendas. Diez hombres fueron detenidos ese día.

En las casas de los líderes del CCyG y Maíz, Bladimir López Orantes, Antonio Martínez, en El Sabinalito y Santa Teresa Llano Grande, los soldados y elementos de Fuerza y Reacción Inmediata Pakal (FRIP) hallaron gallos de pelea, faisanes, motocicletas, autos de modelo reciente, maquinaria pesada y vehículos blindados.

Iván Prado Cepeda, mando de la Secretaría de Seguridad Pública, mostró a un grupo de reporteros que llegó a El Sabilito y Santa Teresa Llano Grande las casas donde vivían los líderes del CJNG-CCyG y sus familiares. “Aún no sabemos si hay casas allá dentro (en el bosque tropical cercano a la frontera México-Guatemala)”, dijo. Las casas son modernas, con portones de hierro, muros altos y sistemas de videovigilancia, que destacan de las demás.

Para llegar al cruce fronterizo México-Guatemala, el acceso es por la comunidad El Jocote, del municipio de Frontera Comalapa, sobre la carretera Panamericana, para proseguir hacia El Sabinalito, 20 de Mayo y Santa Teresa Llano Grande. La última, que es la más cercana a la línea divisoria.

La ruta ha sido estratégica durante varios años, ya que por ahí ingresaba la gasolina mexicana a Guatemala, entre 1999 y 2002, cuando el litro costaba entre 4.77 y 5.67 pesos. A partir de 2017, esto fue a la inversa, cuando en México el litro alcanzó los 20.95 pesos, camiones cargados con diésel y gasolina entraban a territorio nacional para ofrecerla entre 15 y 17 pesos en puntos de venta a la orilla de las carreteras.

Por ahí Los Zetas ingresaron a Guatemala, en 2008, para disputarle el territorio al Cártel de Sinaloa, recuerda la investigadora guatemalteca Julie López.

El 10 de septiembre del 2010, tropas del 91 Batallón de Infantería detuvieron a cuatro soldados de élite conocidos como kaibiles y tres civiles guatemaltecos, en Santa Teresa Llano Grande, con 17 armas de fuego, fusiles y pistolas, 761 cartuchos, 29 cargadores, dos mil pesos mexicanos, 20 mil dólares y 7 mil 635 quetzales y teléfonos celulares de México y Guatemala, cuando esperaban adentrarse hacia el centro de Chiapas.

Por esta ruta se accede a la región Huista, territorio del departamento de Huehuetenango, que conforman los municipios de Nentón, Jacaltenango, Todos Santos Cuchumatán, Concepción, San Antonio Huista y Santa Ana Huista, donde opera la organización criminal Los Huistas, que durante varios años ha suministrado cocaína al Cártel de Sinaloa y CJNG, describe Julie López, autora de “El Chapo Guzmán. La escala en Guatemala”, sobre la presencia del líder criminal en Centroamérica y su primer arresto en 1993.

Fue por este corredor donde el 30 de diciembre de 2008 Los Zetas ingresaron a Guatemala, para enfrentarse con leales de Los Huistas, en Agua Zarca, del municipio de Santa Ana Huista. Como resultado de la refriega, que duró varias horas, 17 hombres murieron y diez más resultaron heridos.

En 2020, cuando se da el quiebre en el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el naciente CCyG, junto con su brazo armado, llamado Maíz (Mano Izquierda), toman el control de El Jocote, El Sabinalito, 20 de Mayo y Santa Teresa Llano Grande, desde donde extendieron dominio a la cabecera municipal de Frontera Comalapa, de unos 90 mil habitantes y sus 300 comunidades, otros puntos de la Sierra Madre, hasta los límites con Oaxaca.

Por ahí ingresaban a México las camionetas todoterreno y camiones monstruo, con sicarios, para enfrentarse con células del Cártel de Sinaloa en varios puntos de Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Motozintla, La Concordia, Jaltenango, Chicomuselo, Bella Vista, La Grandeza, Siltepec y La Trinitaria.

El férreo control del CJNG-CCyG obligó a las comunidades con base social del Cártel de Sinaloa a extremar medidas, con el levantamiento de barricadas, zanjas, cierre de plumas de acceso a las comunidades e instalar bloqueos y retenes sobre la Panamericana.

En El Jocote, los leales al CJNG-CCyG hicieron lo mismo, montaron un retén permanente para revisar vehículos del transporte público y particulares, donde interrogaban a personas para conocer su lugar de origen, destino y que exhibieran una identificación oficial. El 30 de junio de 2024, en ese punto desapareció Óscar Antonio González Ruiz, de 45 años, pero antes, pasó lo mismo con decenas de hombres que iban de Frontera Comalapa a Comitán o viceversa.

El 8 de diciembre de 2024, durante su toma de posesión, el gobernador entrante Eduardo Ramírez Aguilar ordenó un operativo con el Ejército, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Guardia Estatal y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en Frontera Comalapa, que fue celebrado por los habitantes; los líderes del CJNG y CCyG huyeron inmediatamente.

Aun con la presencia de las fuerzas federales y estatales, el 2 de junio un comando del CJNG-CCyG asesinó a cinco elementos de la Guardia Estatal en una emboscada a pocos metros de la línea divisoria y el 8 de agosto fueron ejecutados en El Sabinalito Manuel y Rudy Aguilar Lucas, hermanos del exalcalde Jorge Aguilar Lucas (2015-2018). Dos días después, unas 248 personas, pobladores de la región, cruzaron la frontera para asentarse en las aldeas Guailá y La Ceiba, del municipio de La Democracia, del departamento de Huehuetenango.

Iván Prado Cepeda encabeza un patrullaje desde Santa Teresa Llano Grande a la Panamericana, para mostrar cómo se encuentran los pueblos a lo largo de los 5.5 kilómetros. Todo parece normal en cada pueblo donde pasa el contingente de policías y soldados; Santa Teresa Llano Grande y 20 de Mayo permanecen desolados.

El Sabinalito, desde donde operaba Bladimir López Orantes, las patrullas del Ejército y Policía se adentran por la unidad deportiva, donde adolescentes y jóvenes juegan futbol, basquetbol y corren por la pista. Los niños saludan a los policías y soldados con entusiasmo.

En Santa Teresa Llano Grande, a 600 metros de la frontera, la Secretaría de Seguridad Pública montó un centro de operaciones para vigilar el paso de vehículos, con cámaras conectadas a la central del C5 en Tuxtla, la capital de Chiapas, a 200 kilómetros de distancia.

Los policías y soldados permanecen en alerta permanente. No bajan la guardia. Solo hay una tienda que es atendida por una mujer, donde vende refrescos, galletas, frituras y agua embotellada.

Cuando los policías acuden al negocio, toman precauciones porque pueden ser blanco de un francotirador. “Voy con el dedo en el gatillo”, dice un elemento de la FRIP.

El 21 de noviembre, hombres armados dispararon contra el centro de operaciones, a la altura del rancho El Nance, pero como resultado del intercambio de disparos, un criminal fue abatido y los otros huyeron hacia Guatemala, donde ahora se refugian los líderes regionales del CJNG-CCyG.