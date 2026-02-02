Mérida, Yucatán.- Este lunes, Yucatán amaneció con un frío histórico, pues en El Escondido, comunidad del sur del estado, se registraron 4.4 grados centígrados, mientras que en Mérida los termómetros descendieron hasta los 5.5 grados centígrados.

Datos de la Estación Meteorológica de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) revelan que este 2 de febrero se tuvo la tercera temperatura más baja para la ciudad de Mérida, detrás de las registradas en 2006 y 1999 con 5.3 grados; la más baja se tuvo en el año de 2002 con 4.9 grados.

“La madrugada de este lunes fue una de las más frías de los últimos años, luego de que el estado permaneciera bajo los efectos de la intensa masa de aire ártico asociada al frente frío número 32”, señaló Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo de la UADY.

Explicó que el cielo mayormente despejado favoreció un descenso térmico mayor al pronosticado, con registros mínimos relevantes tanto en Mérida como en el interior del estado.

Recomendó abrigarse, especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ya que el ambiente frío podría continuar en los próximos días.

Por su parte, Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este lunes continuarán los efectos de la masa de aire ártico que favorecerá ambiente templado en el día y muy frío por la noche y al amanecer.

Anticipó que al amanecer de mañana martes, continuará el ambiente muy frío en el sur del estado con temperaturas mínimas de 6 a 8 grados en Tekax, Tzucacab, Peto, Oxkutzcab y municipios aledaños.

En municipios del centro, noreste y noroeste del estado, incluyendo Mérida, los valores de la temperatura mínima serán de 9 a 14 grados y en la zona costera de 16 a 18 grados.

aov