Organizaciones civiles y vecinos de diversas colonias de la ciudad de Puebla, lograron un amparo con la imposición de medidas cautelares por posibles afectaciones ambientales del proyecto del Cablebús, una de las obras emblemas de la actual administración.

El Colectivo Hermanos Serdán -junto con vecinos de Prados Agua Azul, Huexotitla y Gabriel Pastor-, informó que un tribunal resolvió parcialmente fundado un amparo que presentaron contra dicho proyecto que implicaría el derribo de árboles y afectaciones a áreas verdes de la capital del estado.

Ante la queja 133/2026, la cual presentaron también en conjunto con los colectivos La Voz de los Desaparecidos y la Asamblea Social del Agua, las autoridades judiciales concedieron una suspensión provisional que –dijeron- permite frenar afectaciones mientras se analiza el caso de fondo.

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Si bien el propio colectivo reconoció que no todos los argumentos fueron aceptados, el punto clave sí prosperó: se reconoció que existe un riesgo ambiental real en el proyecto del Cablebús en Puebla.

Es decir, se acreditó que la obra puede generar daños a áreas verdes y a la biodiversidad, por lo que con base en ello, se determinó necesario aplicar una medida cautelar para evitar afectaciones mientras continúa el proceso.

La resolución ordenó detener tala, desmonte y cualquier intervención en parques o zonas verdes del proyecto y la medida aplica de forma amplia para asegurar que no se cause daño ambiental.

Además, el tribunal señaló que el proyecto no se acredita como un beneficio social ni sustentable en este punto, por lo que –expusieron- reforzó la decisión y permitió frenar el daño mientras se resuelve el fondo.

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Durante varios fines de semana, poblanos se han manifestado por las principales calles de la capital en contra de la construcción del Cablebús, un proyecto emblema del Gobierno del Estado que contempla el derribo de cientos de árboles en parques y áreas verdes de la ciudad de Puebla.

Los inconformes han manifestado su rechazo a la afectación del Parque Ecológico y el Cerro de Amalucan, por lo que demandaron replantear los trazos y que el desarrollo urbano respete la vida.

Y el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal manifestó también su rechazo al proyecto denominado "Sistema de Transporte por Cable (Cablebús)" de Puebla.

Dicho organismo denunció que las autoridades encargadas se niegan a hacer públicos los diagnósticos, análisis, estudios, permisos y el análisis y revisión a la ciudadanía.

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