Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la desaparición de Marco Antonio Mariño Leal, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio (FECANACO) en Tamaulipas, quien fue visto por última vez el pasado jueves 9 de octubre en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Mariño Leal, originario de Reynosa pero con domicilio en Tampico, viajó a la frontera norte para supervisar operaciones de una empresa de seguridad privada de su propiedad, la cual presta servicios en diversos municipios de la entidad.

Se informó que la familia perdió contacto con él alrededor de las 15:00 horas tras realizar recorridos de trabajo en Reynosa.

Hasta el momento su familia no ha emitido declaraciones sobre la desaparición del funcionario de quien sólo se sabe, vestía camisa color verde limón, pantalón de mezclilla, zapatos tipo mocasín en color café.

La ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía estatal, destaca que Mariño tiene 49 años, mide 1.73 y cuenta con una cicatriz en el abdomen bajo por una cirugía de abdominoplastía por lo que se mantienen abiertas las líneas de investigación para dar con su paradero.

Marco Antonio Mariño Leal fue designado en 2020 como vicepresidente de Seguridad de la FECANACO, debido a su formación en seguridad y políticas públicas.

El vicepresidente de Fecanaco, es propietario de compañías dedicadas a la vigilancia y protección de establecimientos comerciales, entre ellos una sucursal de la cadena Applebee’s que precisamente supervisaba en su más reciente visita a Reynosa.

El empresario se integró al organismo durante la gestión de Julio Almanza Armas, expresidente de la FECANACO asesinado en julio de 2024 en Matamoros.

dmrr/cr