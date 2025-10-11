Más Información

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador presidió en el Polyforum de esta capital la entrega de 2 mil tarjetas del programa .

En el evento, el mandatario estatal realizó la entrega simbólica a 30 de las dos mil beneficiarias presentes, acompañado por el delegado de Programas Federales para el Desarrollo en Tamaulipas, ; y por la secretaria estatal de Bienestar Social, Silvia Casas González.

El gobernador mencionó que, tal como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, este apoyo es un reconocimiento a la contribución que durante muchos años han tenido las mujeres como protectoras de la familia y protectoras de los valores más valiosos de la formación e integración de la sociedad.

Agregó que, gracias a la contribución de los programas sociales en Tamaulipas, en los últimos dos años se logró una disminución histórica en los índices de la pobreza extrema.

"Estamos buscando aliviar esa condición, porque en un estado como Tamaulipas y en una sociedad que formamos todos, no nos podemos permitir que existan tamaulipecas o tamaulipecos que estén viviendo en esa condición. No es justo y tenemos que ver y velar por poderlos ayudar a salir adelante", indicó.

El delegado de Programas Federales para el Desarrollo en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes, explicó que el programa Pensión Mujeres Bienestar llegará a 93 mil tamaulipecas de 60 a 64 años de edad, en las ocho regiones del estado, e incluso 34 mil beneficiarias ya reciben el recurso de 3 mil pesos bimestrales en sus tarjetas.

Dijo que, gracias a los gobiernos de la transformación, Tamaulipas recibe el apoyo de más de 20 programas sociales, alcanzando una derrama, este año, de 22,582 millones de pesos.

A nombre de las beneficiarias, Rebeca Hernández Pedraza destacó la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por pensar en las mujeres y brindarles este apoyo que será de gran valía en sus hogares.

"Hoy, gracias a contar con la primera presidenta, nos sentimos en el centro del bienestar. Gracias a la presidenta por su justicia histórica que reconoce el trabajo de todas las mujeres que construimos un Tamaulipas y un México más justo y mejor", expresó.

