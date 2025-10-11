Culiacán, Sin. a 11 de Oct.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya admitió que en todos los partidos políticos andan mujeres levantando la mano en busca de una candidatura a cargo de elección popular, muchas de ellas cuentan con un gran potencial que pueden convertirse en su relevo en la gobernatura.

Durante una visita a Mazatlán, donde colocado un cárcamo de bombeo en la avenida Camarón-Sábalo, en plena zona Dorada, para evitar futuras inundaciones, al ser cuestionado sobre el activismo político que se vive, indicó que “Si ya andan levantando la mano”, en todos los institutos políticos pero no se visibilizan .

El ejecutivo estatal externó que se percibe que si hay mucho potencial en hombres y mujeres, por lo que considera que se puede apreciar que priva la capacidad de muchas féminas, para aspirar a las candidaturas a cargos de elección popular, entre ellas la gobernatura del estado en la próxima elección local del 2027.

También, aclaró que ve en muchos jóvenes de ambos sexos, mucho talento y capacidad para desarrollar cualquier actividad, lo que es positivo contar con cientos de talentos para las diversas actividades.

dmrr/cr