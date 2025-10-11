Más Información

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Muere “Don Nico”, vendedor de helados baleado durante transmisión en vivo en Guanajuato

Muere “Don Nico”, vendedor de helados baleado durante transmisión en vivo en Guanajuato

Muere Diane Keaton, ganadora del Oscar por mejor actriz en "Annie Hall"

Muere Diane Keaton, ganadora del Oscar por mejor actriz en "Annie Hall"

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Culiacán, Sin. Se investiga la extraña muerte de un de nombre Mario “N”, de solo cinco meses de nacido, en la sindicatura de Jahuara, municipio de , en virtud que los padres de familia lo trasladaron al Hospital Integral de la sindicatura del Valle del Carrizo, donde se notificó a la Fiscalía General del estado el fallecimiento.

Las autoridades del hospital no dieron a conocer el reporte médico de este caso, sólo se conoce que los padres argumentaron que en el interior de su domicilio, se encontraba acostado él bebé, pero al notar que no tenía ningún movimiento lo trasladaron rápidamente al hospital integral, donde le diagnosticaron su muerte.

El cuerpo del bebé de nombre Mario “N”, fue trasladado a una casa funeraria, donde se le va a practicar la necropsia de ley, para determinar las causas de su muerte, ya que una de las versiones que se tienen, es que el pequeño, se enredó con la cobija y se asfixio.

Lee también

Las autoridades médicas y judiciales no adelantaron juicios sobre la posible causa del pequeño de solo cinco meses de nacido, por lo que se espera que se tenga un dictamen del médico legista para determinar, si habrá algún tipo de sanción contra los padres de familia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses