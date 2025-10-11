Culiacán, Sin. Se investiga la extraña muerte de un bebé de nombre Mario “N”, de solo cinco meses de nacido, en la sindicatura de Jahuara, municipio de El Fuerte, en virtud que los padres de familia lo trasladaron al Hospital Integral de la sindicatura del Valle del Carrizo, donde se notificó a la Fiscalía General del estado el fallecimiento.

Las autoridades del hospital no dieron a conocer el reporte médico de este caso, sólo se conoce que los padres argumentaron que en el interior de su domicilio, se encontraba acostado él bebé, pero al notar que no tenía ningún movimiento lo trasladaron rápidamente al hospital integral, donde le diagnosticaron su muerte.

El cuerpo del bebé de nombre Mario “N”, fue trasladado a una casa funeraria, donde se le va a practicar la necropsia de ley, para determinar las causas de su muerte, ya que una de las versiones que se tienen, es que el pequeño, se enredó con la cobija y se asfixio.

Las autoridades médicas y judiciales no adelantaron juicios sobre la posible causa del pequeño de solo cinco meses de nacido, por lo que se espera que se tenga un dictamen del médico legista para determinar, si habrá algún tipo de sanción contra los padres de familia.

