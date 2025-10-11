El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya puso en operación la obra de drenaje pluvial y cárcamo de rebombeo en la avenida Camarón Sábalo, ubicada en la zona dorada de Mazatlán.

La obra, que pone fin al histórico problema de encharcamientos de agua en temporada de lluvias, implicó una inversión de 78 millones 595 mil 999 pesos.

El drenaje no pudo ser inaugurado debido a la intensa lluvia registrada este sábado, pero puso a prueba la eficacia y óptima operación de este nuevo sistema pluvial, que de inmediato empezó a desalojar hacia el mar el agua que antes se estancaba sobre la avenida Camarón Sábalo.

"Quedó muy bien, no pude inaugurarlo pero vale más que se inaugure solo, eso es lo que importa, lo que vale es eso", precisó el gobernador Rocha Moya.

Informó que la puesta en operación de esta obra se había demorado porque las bombas fueron adquiridas en Europa, específicamente en Hungría, y por cuestiones de logística pudieron ser embarcadas hasta septiembre.

El mandatario estatal también señaló que está garantizada la operación del cárcamo y sus bombas extractoras incluso en los casos de apagones o interrupciones de la energía eléctrica, ya que el cárcamo cuenta con una planta generadora de emergencia.

Esta obra tiene como objeto darle salida al agua proveniente de la lluvia en una superficie de aproximadamente 40 hectáreas, esa es el área de la cuenca de aportación al punto donde se concentran las aguas con los niveles más altos, dicha zona corresponde a la esquina del callejón Av. del Tiburón y el Blvd. Camarón Sábalo, la avenida principal de la zona dorada en Mazatlán.

La operación del presente sistema de drenaje pluvial, consiste en los siguientes tres pasos:

1. Recolección del agua mediante rejillas instaladas en las vialidades afectadas. Las rejillas principales sobre el Blvd. Camarón Sábalo y unas adicionales sobre la avenida del Tiburón.

2. Conducción del agua de lluvia de manera subterránea a través de tuberías (sobre el Blvd. Camarón Sábalo) y ducto-cajón de concreto armado (sobre la Av. del Tiburón).

3. Debido a que el nivel del agua recolectada está por debajo del nivel del mar, es necesario bombearla; por ello la necesidad de este cárcamo de rebombeo, mismo que para el gasto de diseño, el cálculo arrojó un total de 4 bombas, mismas que darán salida finalmente al agua de lluvia hacia el mar.

Pero antes, el agua caerá a una caja rompedora de presión, la cual tiene como función principal reducir la velocidad del líquido antes de que caiga a la arena de la playa. Esta caja tiene un vertedor de 7.25 metros de longitud por donde el agua caerá por gravedad hacia la playa, una vez reducida su velocidad y lo hará sobre rocas acomodadas a un costado de la caja para reducir todavía más las afectaciones en la arena.