Reynosa, Tamaulipas.-En atención a un reporte del Centro de Control y Comando, personal de la Guardia Estatal arribó al del municipio de Reynosa, y realizó la detención en flagrancia de cuatro personas implicadas en la privación de la libertad de un ciudadano.

El grupo de personas viajaba a bordo de una , al realizar la inspección visual, elementos de esta corporación se percataron que en la parte trasera del vehículo se encontraba un hombre atado de pies y manos con señales de violencia física.

Por lo anterior, los cuatro tripulantes fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).

Asimismo, la persona fue liberada y canalizada a las instancias correspondientes.

