Reynosa, Tamaulipas.-En atención a un reporte del Centro de Control y Comando, personal de la Guardia Estatal arribó al Fraccionamiento Pirámides del municipio de Reynosa, Tamaulipas y realizó la detención en flagrancia de cuatro personas implicadas en la privación de la libertad de un ciudadano.

El grupo de personas viajaba a bordo de una camioneta Ford Explorer, al realizar la inspección visual, elementos de esta corporación se percataron que en la parte trasera del vehículo se encontraba un hombre atado de pies y manos con señales de violencia física.

Lee también: Suman 5 muertos, 55 municipios afectados y 16 mil casas dañadas en Veracruz

Por lo anterior, los cuatro tripulantes fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).

Asimismo, la persona fue liberada y canalizada a las instancias correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr