Reynosa, Tamaulipas.- Un alumno de primer grado dio positivo al virus coxsackie en la escuela primaria Enrique Hernández Alonso de Reynosa, Tamaulipas por lo que, se suspendieron las clases.

Berta Liliana Garcia, directora del plantel ubicado en la colonia Puerta Grande destacó que aunque es el primer caso, decidieron cancelar actividades a fin de sanitizar y tomar acciones para evitar la propagación del virus.

Dijo que el menor, tiene una hermana que cursa el tercer grado por lo que prefirieron activar las medidas sanitarias correspondientes.

"Las autoridades educativas nos indicaron la suspensión de clases para regresar el lunes 13, se habló con la sociedad de padres y los vocales para que ellos estuvieran atentos y de esa manera tuvieran precaución y nos informaran lo que pusiera pasar en casa".

La directora comentó que se gestionó con la Secretaría de Salud de Tamaulipas para que realizarán las acciones de sanitización y el lunes, implementarán protocolos para recibir a los alumnos verificando su estado de salud.

Enrique Castillo, titular del área de vectores de la Secretaría de Salud informó que diversos planteles educativos han solicitado la santización de los inmuebles.

"En los jardines de niños Manuel Tarrega y Juan Escutia nos solicitaron el servicio, así como en la primaria Felipe Carrillo Puerto y como lo vayan pidiendo, se les va a atender".

