Cuernavaca, Mor.- Las lluvias de este sábado dejaron anegaciones en avenidas principales de Cuernavaca, autos copados por el agua estancada y arterias viales con charcos que dificultaron el tráfico vehicular, como en la avenida Plan de Ayala, el principal circuito que conecta al oriente con el centro del estado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en las próximas horas se esperan chubascos con lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible granizo en zonas de Morelos.
Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la ciudadanía a evitar salir si no es necesario, no cruzar calles inundadas y mantenerse alerta a los llamados oficiales.
