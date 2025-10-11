Las regiones del Norte de Puebla -una zona muy accidentada y montañosa, con elevaciones importantes, barrancas profundas y gran cantidad de ríos- sufren los estragos de la furia de la madre naturaleza.

Las intensas lluvias, inundaciones y posteriores deslaves dejaron al menos a 80 mil personas afectadas de una u otra forma en las sierras Norte, Nororiental y Negra, regiones de sierras escarpadas, laderas empinadas y valles estrechos, propensos a las desgracias.

A los 38 municipios y 66 comunidades y localidades afectadas, mayoritariamente indígenas y campesinas, se suma la tragedia humana de perder a los seres queridos: 10 fallecidos (cinco en Huauchinango, dos en Pantepec, dos en Francisco Z Mena y uno en Tlacuilotepec).

La cifra es acompañada por ocho personas que se encuentran en calidad de desaparecidas luego de derrumbes que acabaron sepultando viviendas; una historia recurrente en esa región de la Puebla distante, de la Puebla alejada del bello Centro histórico de la capital y de la moderna y pujante Angelópolis.

Lee también: Ejército mexicano realizará búsqueda aérea y acuática de 19 desaparecidos en Hidalgo

Los primeros daños fuertes ocurrieron hace ya casi 48 horas, pero las autoridades siguen enfocadas en atender la emergencia, salvar vidas, abrir las calles y carreteras, así como rescatar a las personas que se encuentran en zonas inundadas.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que se tienen cinco equipos para responder a la emergencia, distribuidos en los municipios de Huauchinango, Xicotepec, Tlacuilotepec, Jalpan y Zihuateutla.

Se contabilizan siete puentes colapsados en los municipios de Tlacuilotepec, Juan Galindo, Tlaxco, Venustiano Carranza, Zihuateutla y Pahuatlán, además hay ocho municipios sin energía eléctrica.

Hay desplegados en la zona mil 400 elementos de la Defensa, Secretaría de la Marina y Guardia Nacional y se espera que para este domingo arriben mil efectivos más para la atención de la emergencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr