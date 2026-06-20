Estados | 20-06-26 | 15:11 | Actualizada | 20-06-26 | 15:11 |

Culiacán.- La Fiscalía General del Estado investiga un nuevo en el municipio de Escuinapa, el segundo en solo 11 días. Briseida Abigail “N”, de 20 años de edad, fue atacada a en su casa en la colonia Azteca, por lo que los cuerpos de auxilio la trasladaron a un hospital, pero al llegar, ya no presentaba signos vitales.

Según la información, la noche del viernes pasado, llamadas a las líneas de emergencia notificaron detonaciones de en la colonia Azteca, del municipio de Escuinapa, por lo que fuerzas federales, estatales y de Protección Civil se trasladaron a la zona.

Los elementos de Protección Civil, al revisar a la joven identificada como Briseida Abigail “N”, de 20 años de edad, confirmaron que presentaba , por lo que dispusieron llevarla a un hospital de la cabecera municipal, pero al arribar al área de urgencias, falleció a causa de las heridas.

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La noche del pasado 8 de junio, Arturo Ramiro “N”, de 40 años de edad, beisbolista y funcionario del área de deportes del ayuntamiento de Escuinapa, acompañado de su pareja, Yessenia, trasladaban en una motocicleta a su sobrina, Grecia Guadalupe “N”, a que recibiera atención médica por picadura de alacrán.

En el camino, los tres quedaron en medio de un , en una disputa armada entre grupos delictivos rivales. En el lugar de los hechos, perdió la vida Arturo Ramiro “N” y su sobrina, la paraatleta Grecia Guadalupe “N”, de 14 años de edad, mientras que Yesenia resultó con graves heridas en su cuerpo.

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ss/cr

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