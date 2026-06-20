Culiacán.- La Fiscalía General del Estado investiga un nuevo feminicidio en el municipio de Escuinapa, el segundo en solo 11 días. Briseida Abigail “N”, de 20 años de edad, fue atacada a balazos en su casa en la colonia Azteca, por lo que los cuerpos de auxilio la trasladaron a un hospital, pero al llegar, ya no presentaba signos vitales.

Según la información, la noche del viernes pasado, llamadas a las líneas de emergencia notificaron detonaciones de armas de fuego en la colonia Azteca, del municipio de Escuinapa, por lo que fuerzas federales, estatales y de Protección Civil se trasladaron a la zona.

Los elementos de Protección Civil, al revisar a la joven identificada como Briseida Abigail “N”, de 20 años de edad, confirmaron que presentaba heridas de bala, por lo que dispusieron llevarla a un hospital de la cabecera municipal, pero al arribar al área de urgencias, falleció a causa de las heridas.

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La noche del pasado 8 de junio, Arturo Ramiro “N”, de 40 años de edad, beisbolista y funcionario del área de deportes del ayuntamiento de Escuinapa, acompañado de su pareja, Yessenia, trasladaban en una motocicleta a su sobrina, Grecia Guadalupe “N”, a que recibiera atención médica por picadura de alacrán.

En el camino, los tres quedaron en medio de un fuego cruzado, en una disputa armada entre grupos delictivos rivales. En el lugar de los hechos, perdió la vida Arturo Ramiro “N” y su sobrina, la paraatleta Grecia Guadalupe “N”, de 14 años de edad, mientras que Yesenia resultó con graves heridas en su cuerpo.

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