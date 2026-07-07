Familiares de la joven estudiante de 15 años del CBTis 13, Gloria Tayli Hernández Mora -desaparecida desde el pasado 2 de julio en la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz- llamaron a las autoridades a intensificar su búsqueda.

La estudiante fue vista por última vez el pasado 2 de julio, entre las 17:40 y las 18:00 horas, al salir del CBTIS 13 de la ciudad de Xalapa, donde cursa el bachillerato, sin que haya indicios de su paradero.

A cinco días de su desaparición, su familia solicitó la difusión de la ficha oficial de búsqueda y demandó a autoridades, instituciones educativas y ciudadanía para reforzar los esfuerzos que permitan localizarla.

Lee también Con video del 2023, grupo paramilitar “El Machete” amenaza con levantarse en armas tras asesinato de su dirigente

"Cada minuto cuenta cuando desaparece una menor de edad. Lo único que pedimos es que todas las instituciones hagan lo que esté a su alcance para encontrar a Gloria y que la ciudadanía nos ayude compartiendo su ficha”, pidieron.

La familia informó que presentó la denuncia desde las primeras horas posteriores a la desaparición y manifestó su preocupación por los tiempos en que se integró la investigación, al considerar que las primeras horas son determinantes para la localización de una persona menor de edad.

[Publicidad]

Gloria había reportado previamente situaciones de presunto acoso escolar y que, aunque hubo cambios de grupo, consideran que no existió un acompañamiento suficiente, por lo que expresaron su preocupación por que, hasta el momento, el plantel educativo no ha emitido un posicionamiento público sobre la desaparición de la estudiante ni un mensaje dirigido a la comunidad escolar.

Gloria Tayli Hernández Mora mide 1.49 metros, es de tez blanca, tiene cabello negro, largo y lacio, ojos verdes, pecas visibles y usa lentes. El día de su desaparición vestía pants color guinda con franjas del CBTis 13, playera deportiva escolar y tenis blancos.

dmrr/cr