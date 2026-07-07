El rostro del comediante y actor Luis de Alba, conocido por su personaje de "El Pirruris", comienza a mostrar señales de recuperación. A unas semanas de la caída que sufrió en su casa de la Ciudad de México, los aparatosos hematomas que le dejó el accidente han comenzado a desaparecer.

El artista actualizó su estado de salud durante la emisión del programa "Hoy", este 7 de julio, donde reveló que no recurrió a ningún medicamento para disminuir los moretones y que ya se prepara para regresar a los escenarios.

"El Pirruris" ya había explicado anteriormente que el accidente ocurrió tras un desmayo mientras se encontraba solo en su domicilio, pero ahora comparte que la inflamación ha ido desapareciendo de forma natural.

Lee también Altair Jarabo y su esposo, 19 años mayor que ella, comparten mensajes en medio de versiones de divorcio

"¿Cuánto tiempo necesito para recuperar? Si ves aquí, ya va para abajo, para abajo. Toda mi cara, todo esto. Y de los ojos, todavía creo que tengo ojeras. Oye, que no voy a ser comediante, voy a ser luchador. ¡Voy a ser el Mapache Atómico!", bromeó al recordar que el golpe le cubrió gran parte alrededor de los ojos.

Luis de Alba sufre accidente doméstico. Fotos: TikTok, vía @luisdealbaoficial

Pese al susto, Luis de Alba no ha perdido el buen humor. Incluso bromeó con que, si la recuperación tarda más de lo esperado, podría reinventarse como una figura deportiva.

[Publicidad]

¿Cómo fue el accidente de Luis de Alba?

A mediados de junio, el intérprete relató al programa "De primera mano" que terminó hospitalizado y que no recuerda con claridad lo que ocurrió.

Lee también "El señor de los cielos": Mónica Robles y Chacorta reaparecen con Rutila Casillas previo al final de la serie

"Yo estaba perfectamente bien. Ya me había acostado, pero iba a echar una llamada por teléfono para ver si Abigail (mi esposa) ya había llegado a Guadalajara y entonces, cuando me paré por el teléfono, se me apagó la luz", contó.

[Publicidad]

"El Pirruris" explicó que ese día se encontraba solo en casa, algo que no suele suceder, pero su esposa había tenido que viajar para acompañar a sus hijos por unos trámites escolares.

Al no tener noticias de él durante varias horas, Abigail comenzó a preocuparse y pidió a un vecino que acudiera a buscarlo a su domicilio. Al entrar, el hombre encontró al actor todavía tendido en el suelo.

Horas más tarde, cuando su esposa regresó, convenció al actor para que recibiera atención médica.

[Publicidad]

Lee también Elton John anuncia dos conciertos en la Ciudad de México; regresa tras cancelar su gira por la pandemia