Luis de Alba, “El Pirruris”, generó preocupación el fin de semana luego de que se difundieran fotografías y videos en los que aparecía con visibles moretones en el rostro. Ahora, el comediante reveló cómo sucedió el accidente.

Aunque ya había adelantado que había sufrido una caída por la que terminó en el hospital, en reciente declaraciones para “De Primera Mano” explicó que todo comenzó tras un desmayo mientras se encontraba en su residencia.

“Yo estaba perfectamente bien. Ya me había acostado, pero iba a echar una llamada por teléfono para ver si Abigail (su esposa) ya había llegado a Guadalajara y entonces, cuando me paré por el teléfono, se me apagó la luz”, relató.

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Con buen ánimo, el actor incluso bromeó sobre las lesiones en su rostro y aseguró que, con el aspecto que le dejaron los golpes, podría adoptar el nombre de luchador de “Mapache Atómico”.

Luis de Alba sufre accidente doméstico. Fotos: TikTok, vía @luisdealbaoficial

“El Pirruris” explicó que se encontraba solo en casa, algo que no suele ocurrir, ya que su esposa había viajado para acompañar a sus hijos, quienes debían realizar algunos trámites tras concluir sus estudios.

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De Alba detalló que permaneció inconsciente durante más de siete horas. Cuando recuperó el conocimiento intentó subir a su cama, pero no tenía fuerza suficiente para levantarse. Además, debido al golpe que sufrió cerca de los ojos, por momentos dejó de ver.

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Fue Abigail quien comenzó a preocuparse al no recibir noticias de él durante el día. Ante la situación, pidió a un vecino que lo buscara en su domicilio de la Ciudad de México. Al llegar, el hombre encontró al actor todavía en el suelo.

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El vecino lo ayudó a incorporarse y a llegar hasta su cama. Más tarde, cuando Abigail regresó, ambos lograron convencer al comediante de acudir al hospital, donde permaneció internado mientras los médicos le realizaban diversos estudios para descartar daños mayores.

“El Pirruris” aseguró que se encuentra bien y que ya está ansioso por regresar a los escenarios. Sin embargo, en los próximos días continuará sometiéndose a estudios en la zona de los ojos y en las carótidas.

“Si no se me hace lo de la lucha, sigo de comediante”, bromeó.

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