Pachuca.— Un aparatoso se registró esta tarde en un domicilio particular de la comunidad de San Mateo La Curva, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, donde presuntamente se almacenaba .

De acuerdo con reportes de seguridad, los hechos ocurrieron luego de que habitantes de la zona escucharan un fuerte estruendo y una columna de humo visible a varios kilómetros, lo que alertó no solo a los pobladores, sino también a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública, quienes realizaron labores de control y extinción del fuego, además del acordonamiento del área para evitar un incidente mayor.

Una vez sofocado el incendio, personal de emergencia inspeccionó el inmueble, donde se localizaron contenedores con combustible presuntamente ilegal, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Se informó que no hubo personas lesionadas, mientras que las autoridades comenzaron las diligencias para deslindar responsabilidades en torno a la explosión registrada en el inmueble.

Esta región de Hidalgo es considerada un foco rojo por el trasiego y robo de hidrocarburo, debido a la presencia de ductos de y la actividad de grupos vinculados a este delito.

Este es el segundo incidente registrado en la localidad relacionado con explosiones por almacenamiento de combustible ilegal.

