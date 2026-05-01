El exdirigente estatal del partido Morena y exlegislador federal, Ciro Sales Ruíz, fue nombrado coordinador general de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana, de la Fiscalía General del Estado (FGE), el titular de esta dependencia Jorge Luis Llaven Abarca.

Con la nueva responsabilidad, agregó el fiscal general, Sales Ruíz coordinará los esfuerzos de las instancias de la Fiscalía; se trabajará de manera frontal y cercana con la población y se acudirá a colonias barrios, comunidades y domicilios.

La designación del titular de la nueva coordinación general de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana de la FGE, se realizó de acuerdo con las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez, afirmó el fiscal.

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Ratificó su compromiso de trabajar de manera frontal, y también muy cercana con la población, a través de recorridos en colonias y en diálogo directo con los habitantes de Chiapas.

El objetivo, enfatizó, es fortalecer la procuración de justicia, la prevención de los delitos, las adicciones y la violencia.

El mensaje es de prevención de la violencia, de las adicciones; queremos la confianza ciudadana en este esfuerzo y social.

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