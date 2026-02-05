GUADALAJARA.- Hasta la tarde de este jueves los integrantes del ayuntamiento de Tequila mantenían una reunión en la que buscaban llegar a un acuerdo para citar a una sesión oficial del pleno y nombrar al sustituto del alcalde Diego Rivera Navarro.

Aunque es común que ante la ausencia de un alcalde el partido político al que pertenece tome la batuta para nombrar al sucesor, ha trascendido que en este caso, los partidos de oposición no están dispuestos a ceder y podrían solicitar la intervención del Congreso de Jalisco para que decrete la disolución de poderes en el municipio y se nombre una junta de gobierno.

Por ahora, y debido a que el comisario de Seguridad Pública municipal también fue arrestado, la Secretaría de Seguridad del estado ha tomado el control de la vigilancia en ese territorio.

