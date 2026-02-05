Más Información

Ellos son los alcaldes detenidos en Jalisco en el último año; son señalados por nexos con el CJNG

Extorsión, cobros excesivos, amenazas y actitud prepotente: así era la manera de "gobernar" del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

GUADALAJARA.- Hasta la tarde de este jueves los integrantes del ayuntamiento de Tequila mantenían una reunión en la que buscaban llegar a un acuerdo para citar a una sesión oficial del pleno y nombrar al sustituto del alcalde .

Aunque es común que ante la ausencia de un alcalde el partido político al que pertenece tome la batuta para nombrar al sucesor, ha trascendido que en este caso, los partidos de oposición no están dispuestos a ceder y podrían solicitar la intervención del Congreso de Jalisco para que decrete la disolución de poderes en el municipio y se nombre una junta de gobierno.

Por ahora, y debido a que el comisario de Seguridad Pública municipal también fue , la Secretaría de Seguridad del estado ha tomado el control de la vigilancia en ese territorio.

