Tlaxcala, Tlax.- A pregunta expresa de si el PRI sigue gobernando en Tlaxcala, con las siglas de Morena, el exgobernador priista, Mariano González Zarur, reconoció que sí, pero que gobierna con quienes traicionaron al partido y que hoy se dicen incólumes, honestos, inteligentes y capaces solo por haberse sumado a las filas del morenismo.

Entre los traidores, enlistó al exgobernador priista Marco Antonio Mena Rodríguez, quien hace unos meses se integró a la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador como director de la Lotería Nacional; y sin mencionar el nombre, también aludió a la actual gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, también expriista, pero que ahora gobierna con la bandera del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“El 85 por ciento de Morena es PRI, y el 90 por ciento de Movimiento Ciudadano es PRI, y les hemos prestado gobernadores al PAN”, expresó.

Después de acudir al homenaje luctuoso del exgobernador Tulio Hernández, también priista, en una entrevista que concedió a medios de comunicación en la que se le preguntó si el PRI puede recuperar espacios políticos tras las derrotas electorales a nivel local y nacional, comentó que ninguna elección es igual y que tampoco ninguna victoria o derrota es para siempre.

“Hay péndulo, se mueve. Ahorita muchos de los priistas están en los partidos; y a mí me da risa porque cuando ya se van a los otros partidos ya son incólumes, honestos, inteligentes, capaces, y aquí (en el PRI) somos atropelladores, asesinos, rateros, quien sabe cuántas cosas y adjetivos calificativos. ¿Qué casualidad que cuando se van allá no? ¿O el presidente de la república de dónde salió?, y como él, el 85 por ciento de Morena es PRI”, apuntó.

-¿Ya está muerto el PRI?, se le cuestionó.

-Ningún partido puede estar muerto, es como yo, pues cuando me muera voy a estar muerto, pero ahorita todavía no estoy muerto.

-¿Sigue gobernando el PRI disfrazado de Morena?

-Bueno, también eso. Todos los gobernadores que han sido de la oposición del PRI, pues sus raíces son priistas.

Con una anécdota, González Zarur insinuó que quienes han sido y son gobernantes con la bandera de los partidos políticos de oposición al partido tricolor, tienen impreso “con fuego” al PRI en la planta del pie.

Marco Antonio Mena, traidor

Sin tapujos, Mariano González Zarur tachó de traidor al exgobernador priista, Marco Antonio Mena Rodríguez, hoy sumado al gobierno morenista, de quien dijo que no tenía ninguna capacidad para gobernar Tlaxcala.

“En este caso, el culpable soy yo porque lo inventé en cinco años; no tenía ninguna para ser gobernador; esa es la verdad. Yo pensé que sí la tenía, pero creció nuevamente la pobreza, no hubo promoción de la inversión privada y la inversión pública en lugar de destinarla a la gente se destinó a las carreteras y a los puentes”.

-¿Se arrepiente?

-Pues nada más me equivoqué porque pues ya para qué me arrepiento, son hechos consumados.

-¿Marco Mena traicionó al PRI?

-Claro que sí, pues ahí está; y a poco ayudó al PRI. El principal objetivo, no existe otro eh; quien diga que ‘el programa de acción’, y ‘que voy a hacer’; no es cierto, es crudamente acceder al poder, estando ya en el poder entonces puede uno ayudar a la gente, puede uno hacer los programas, puede uno hacer los presupuestos y hacer muchas cosas. Y el segundo objetivo es mantener el poder, no hay otra. Yo recuperé el poder para el PRI y dejé el poder para el PRI, yo cumplí con un aspecto y con un principio político.

En toda la historia del Gobierno de Tlaxcala y de la política local, el PRI se mantuvo en el gobierno hasta el año de 1999, cuando perdió la gubernatura derrotado en la elección por el PRD que postuló al exgobernador, Alfonso Sánchez Anaya, aunque él era priista.

Seis años después, en 2005, el PRD perdió la gubernatura local derrotado por el PAN, quien postuló al también priista, Héctor Ortiz Ortiz. En 2011, el PRI recuperó la gubernatura con el priista, Mariano González Zarur, quien luego postuló a Marco Antonio Mena Rodríguez para mantener el poder político y gubernamental, hasta 2021, año en que Morena postuló a la priista, Lorena Cuéllar Cisneros.

Fue así como nuevamente hubo alternancia en el Gobierno de Tlaxcala, pero todos los gobernantes, tal como lo afirma González Zarur, tienen sus orígenes en el PRI.

Calla Marco Antonio Mena

Cuestionado sobre el calificativo de traidor que le adjudicó el exgobernador, Mariano González Zarur, el exgobernador, también priista, Marco Antonio Mena prefirió callar y no responder a las declaraciones de quien dijo que lo hizo gobernador.

En el mismo funeral del extinto exgobernador, Tulio Hernández, se limitó a decir que acudió a ese evento para rendir homenaje al “gran tlaxcalteca”; ni siquiera quiso hablar de sus funciones al frente de la dirección de la Lotería Nacional.

“Venimos a rendir homenaje a un gran tlaxcalteca que el pueblo quería muchísimo, don Tulio Hernández Gómez, esos son los temas de los que estamos hablando en este momento”, acotó.



