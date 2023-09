Tlaxcala.- Diputados de Tlaxcala pidieron la renuncia del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Juvencio Nieto Galicia, luego de la polémica que generó por presentarse a supervisar el combate de un incendio, en el municipio de Yauquemehcan, con un casco rotulado con el símbolo de la estrella de la vida que, en lugar de llevar al centro la vara de Esculapio, tenía la figura de una bailarina de table dance.

En calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Poder Legislativo local, el diputado del PT, Miguel Ángel Covarrubias, sostuvo que “ni el jefe Gorgory se atrevió a tanto”.

Condenó la alteración del símbolo de la estrella de la vida para agregar al centro la figura de una bailarina de table dance, tal como lo tenía el rótulo frontal del casco que portaba el responsable de Protección Civil del estado, el pasado 4 de septiembre.

Covarrubias remarcó que es una acción reprobable que no aporta nada en un estado como Tlaxcala que ha sido estigmatizado por la práctica de trata de personas con fines de explotación sexual; por el contrario, fomenta la burla en agravio de aquellas personas vulnerables a esa actividad.

Lee también Cae hombre por apuñalar hasta sacarle los ojos a “Rirry”, un lomito callejero de Sonora

“Creerá gracioso este servidor público que aquellas personas que no tienen otra opción más que utilizar su cuerpo como una herramienta de fuente de ingresos, sea motivo de burlarse de ellos. Esto es completamente lamentable”, apuntó.

El legislador subrayó que el funcionario, en vez de violar la normativa de Protección Civil, debería dedicarse a revisar cientos de lugares que existen en Tlaxcala donde se dan actividades de trata de personas o de explotación sexual.

“Este funcionario no contribuye en nada al gobierno del estado y se debe, sin duda alguna, pensar en su destitución”, comentó.

“La degradación de la mujer al nivel de un objeto sexual, de deseo o de entretenimiento, como lo sugiere la vestimenta de este funcionario, no puede permitirse”, agregó.

Subrayó que el no sancionar la alteración de un símbolo para cosificar a la mujer, significaría ignorar la lucha feminista que empieza a rendir frutos en el México actual, independientemente, de la violación a las normas de protección civil, emergencia y rescate.

Lee también Irrumpen en casa de alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce y detienen a su jefe de gabinete

En tanto, el diputado del PRD, Manuel Cambrón Soria, apuntó que “no hay excusas, ni pretextos” para tolerar la colocación de la figura de una bailarina exótica en un uniforme oficial de una institución que pertenece a un estado que es estigmatizado por la práctica de trata de personas.

“El director de protección civil es un insensible, que por dignidad debiera haber presentado ya su renuncia, de manera inmediata, ante el escándalo que provocó, y no esperar a que lo corran”, asentó.

Resaltó que Tlaxcala debe tener servicios de emergencia profesionales no un cuerpo de “vulgares aficionados a la degradación y desprecio por las mujeres” que inventan “pretextos baratos y burdos para salvar su chamba”.

Aunque también advirtió que la administración de la gobernadora, Lorena Cuéllar se ha caracterizado por solapar y proteger “a los funcionarios que siempre hacen quedar mal a Tlaxcala y lejos de despedir a los que ponen a Tlaxcala en la burla, los premia”.

“El casco no era mío, me lo prestaron”

Ya envuelto en la polémica, el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Juvencio Nieto Galicia, justificó que el casco que portaba con la figura de una bailarina exótica no era suyo, sino que se lo habían prestado, pero aceptó que sí es propiedad de la dependencia a su cargo y que forma parte del equipamiento de los rescatistas.

Foto: Especial

“Uno de los compañeros me prestó su casco para poder ingresar, ese casco no es mío, me lo prestó para que yo revisara si es que ya no había peligro para la ciudadanía, sino había riesgo en las casas aledañas y sobre todo si no había riesgo para mis compañeros tanto de bomberos del estado como de la coordinación estatal”, expresó.

En entrevista, arguyó que no sabía que el casco tenía esa calcomanía y que tampoco se dio el tiempo de revisarlo porque se encontraba en una zona de emergencia en la que tenía que reaccionar rápido.

Lee también Avistan jaguar en reserva de Río Lagartos en Yucatán

El pasado 4 de septiembre, el funcionario se presentó a supervisar las actividades de un incendio en una fábrica de tinacos, en el municipio de Yauquemehcan, con un casco que tenía el símbolo de la estrella de la vida alterado con la figura de una bailarina de table dance.

Tan pronto las imágenes de la emergencia circularon en redes sociales, junto con entrevistas que dio el funcionario; los internautas y activistas feministas se percataron de la alteración y expresaron su indignación en redes sociales porque la figura reproduce estereotipos que fomentan la explotación sexual de las mujeres y la trata de personas con fines de explotación sexual forzada, un delito identificado en al menos 40 de los 60 municipios de Tlaxcala.

Nieto Galicia insistió en que en un tema de emergencia usa el equipo de protección sin detenerse a ver si es de color bonito o si tiene un número o calcomanía, pero aceptó que el casco sí pertenece a la CEPC.

“Si hay una demanda tomaremos medidas”: gobernadora

Pese a la expresión de rechazo de los diputados y de activistas feministas, la gobernadora, Lorena Cuéllar, sostuvo que, si hay una demanda “de alguna compañera que se sienta afectada”, entonces tomará medidas respecto del uso de los cascos de protección civil rotulados con la silueta de una bailarina de table dance.

Aunque reprobó el uso de la figura que alude a la cosificación de la mujer, justificó que el director de Protección Civil llegó a una situación de emergencia y para garantizar su seguridad al ingresar a una zona de riesgo le pidió un casco a un compañero de trabajo.

“Toma el casco, pide el casco prestado y nunca se da cuenta de la imagen que tenía, obviamente, en esas urgencias no va uno a fijarse qué te vas a poner; él estaba haciendo su trabajo”, indicó.

¿Habrá sanciones para el trabajador?

-Yo estaré al pendiente, acabo de preguntar el nombre de la persona, yo he estado muy al pendiente desde el principio de esta situación. Pregunté los datos del compañero, es un compañero que ya tiene un tiempo en el gobierno; desde luego se reprueba que ocupe una imagen, obviamente en este gobierno se da atención y respeto a las mujeres, pero vamos a hablar con esta persona. Si hay alguna demanda de alguna compañera que se vea afectada, pues tomaremos también las medidas.















Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl