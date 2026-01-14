Más Información

Los elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tabasco, lograron el aseguramiento de más de en Comalcalco, Tabasco.

Lo anterior tras una orden de cateo, liberada por el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Entidad.

De acuerdo con la Fiscalía, se trata de un predio con apariencia de planta despachadora de gas L.P., la cual funcionaba sin permiso.

Elementos de seguridad resguardan litros de gas LP (14/01/2026). Foto: Especial

En el inmueble, con capacidad aproximada de cinco mil litros, conectado a un sistema despachador y una manguera, cargado al 55 por ciento de su capacidad, aproximadamente dos mil 750 litros de gas L.P.

En el operativo se contó con la colaboración de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes dieron seguridad perimetral; así como Protección Civil, quien valoró los factores de riesgo.

El inmueble, el gas y los objetos materiales asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la , por el delito relacionado con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.

Aseguran despachadora de gas LP ilegal (14/01/2026). Foto: Especial
aov/cr

