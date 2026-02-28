En protesta por la falta de pagos salariales, se manifestaron docentes y trabajadores de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), una institución educativa que nació hibrida (con apoyo del gobierno y operación de una asociación civil) y tras varios escándalos de corrupción se convirtió en un organismo público descentralizado.

En distintas ciudades del estado, los profesores salieron a las calles a exigir sus pagos atrasados, algunos de ellos desde hace meses, cuando la institución entró en crisis por desfalcos que llevaron incluso a la detención de exdirectivos.

En Xalapa, Córdoba y Orizaba, entre otras, los inconformes marcharon por calles y avenidas, además cerraron vialidades para exigir al Gobierno del Estado el pago de sus salarios atrasados.

Gobierno del Estado y Rectoría de la UPAV acuerdan comenzar los pagos. Foto: Especial

Las manifestaciones se llevaron a cabo a pesar que desde ayer viernes, la rectoría de la Universidad junto con el Gobierno del Estado, comenzaron con el pago de adeudos correspondientes a Coordinadores y Administrativos.

Incluso, el Gobierno del Estado anunció que la próxima semana se estarán realizando los pagos a docentes y directores de dicha casa de estudios, adeudos que se heredaron de meses pasados.

UPAV arrastra irregularidades millonarias

Desde el año 2022, se detectaron graves irregularidades administrativas y financieras en la UPAV por casi 250 millones de pesos, según documentó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis).

Se reportó el daño patrimonial a la casa de estudios, cuyo rector en ese momento era Ome Tochtli Méndez Ramírez.

Y a finales de diciembre pasado fueron detenidos el ex rector de la UPAV, Sergio “N”, el ex director Administrativo, Víctor “N”, y la ex jefa del Departamento de Servicios Financieros, Frida “N”, quienes llegaron al cargo en diciembre del 2024.

La detención de los tres ex directivos de la casa de estudios, generó un escándalo en Veracruz, debido a que son cerca de 60 mil estudiantes los que cursan estudios.

Tras los hechos de corrupción, el Gobierno y el Congreso del Estado, determinaron convertir a la UPAV en un organismo público descentralizado; en tanto, la Fiscalía General del Estado reveló que existen más involucrados que podrían ser aprehendidos.

