Autoridades ministeriales de Veracruz detuvieron a los padres de un bebé de aproximadamente tres meses que falleció el martes pasado, quienes además tenían en condiciones de abandono a tres menores.

La Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, reportó la legal detención y formulación de imputación en contra de Mónica Vianey “N” y Carlos Manuel “N”.

A ambos se les señala por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso sexual de menores de edad agravado, violencia familiar equiparada, maltrato infantil y omisión de cuidados en agravio de cuatro menores de edad.

Lee también Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Fue el partes pasado cuando tras la muerte del lactante de aproximadamente tres meses, autoridades del municipio de Veracruz llevaron a cabo el resguardo preventivo de tres menores de edad que se encontraban en situación de vulnerabilidad.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Tarimoya del puerto de Veracruz, donde el lactante falleció y se detectó que los menores de uno, nueve y doce años de edad se encontraban en vulnerabilidad.

Las condiciones del domicilio fueron observadas como insalubres y de alto riesgo para el desarrollo integral de los infantes. De acuerdo con testimonios vecinales recabados en el lugar, la situación ya había sido expuesta con anterioridad ante otras instancias.

Lee también Capturan a presunto feminicida de niña de tres años en Tila, Chiapas; Fiscalía pedirá la sentencia máxima de 100 años de prisión

Los menores habían sido trasladados a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, para luego ser trasladados a la Casa Hogar Vida Nueva del DIF Municipal.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta correspondiente, presuntamente el menor que perdió la vida no recibió atención médica de manera inmediata ante el deterioro de su estado de salud.

Y una de las víctimas presuntamente fue agredida de manera sexual por Carlos Manuel “N”, aprovechándose de su calidad de padrastro.

Lee también Mundial de Fútbol 2026: Chiapas rompe récord al crear imagen humana en forma de camiseta de fútbol gigante; "estamos muy felices": gobernador

La fiscalía solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue otorgada por la autoridad jurisdiccional, por lo que permanecerán privados de su libertad mientras se resuelve su situación legal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr