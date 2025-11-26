Ciudad Victoria.- Los tres aspirantes finalistas a la Fiscalía General de Justicia del Estado fueron entrevistados este miércoles, por los diputados que integran la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

En su comparecencia, Marisol Ivette Borja Lara expuso un proyecto sustentado en la profesionalización y dignificación del personal, una justicia más eficaz con reducción del rezago, transparencia y combate a la corrupción, y atención ciudadana con enfoque de derechos humanos.

Por su parte, Jesús Gilberto Alarcón Benavides planteó fortalecer la integración técnica de las investigaciones, garantizar el debido proceso y consolidar una Fiscalía ética, eficiente y con controles de confianza efectivos.

Al concluir las comparecencias, el diputado Isidro Vargas, presidente de la Comisión de Justicia, propuso emitir el dictamen correspondiente. Foto: Especial.

Lee también: Ataque armado en inmediaciones del aeropuerto de Tijuana deja una persona muerta y una herida

En tanto, Jesús Eduardo Govea Orozco propuso una planeación estratégica orientada a la profesionalización continua, supervisión rigurosa, fortalecimiento de unidades especializadas y una mayor vinculación con la sociedad para asegurar transparencia y atención integral a víctimas.

Al concluir las comparecencias, el diputado Isidro Vargas, presidente de la Comisión de Justicia, propuso emitir el dictamen correspondiente al considerar que la candidata y los candidatos, derivados de la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo, Américo Villarreal Anaya, cumplieron con los requisitos legales y constitucionales, solventaron satisfactoriamente la entrevista y aportaron elementos suficientes para valorar técnica y responsablemente sus perfiles.

Destacó que el procedimiento se ha desarrollado con exhaustividad, transparencia y pleno apego a la normatividad aplicable, lo que garantiza un proceso orientado al fortalecimiento institucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La Comisión acordó proponer al Pleno Legislativo los tres perfiles entrevistados para dar continuidad al proceso, cuya decisión final se tomará en la sesión del próximo sábado 29 de noviembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dmrr