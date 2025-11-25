Más Información

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Feminicidio en Zacatecas en pleno 25N; adolescente de 15 años es asesinada junto a sus padres

Feminicidio en Zacatecas en pleno 25N; adolescente de 15 años es asesinada junto a sus padres

Caso Carlos Manzo: Noroña se lanza contra Grecia Quiroz; señala que va por candidatura a gobierno de Michoacán

Caso Carlos Manzo: Noroña se lanza contra Grecia Quiroz; señala que va por candidatura a gobierno de Michoacán

"Métete conmigo… aquí te espero"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña por críticas a Grecia Quiroz

"Métete conmigo… aquí te espero"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña por críticas a Grecia Quiroz

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Diputados avalan reforma en materia de extorsión; establecen 42 años de cárcel para quienes cometan el delito

Diputados avalan reforma en materia de extorsión; establecen 42 años de cárcel para quienes cometan el delito

Ciudad Victoria.- El proceso para definir al titular de la continuó de forma rápida, con la recepción de la terna definitiva de aspirantes, en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, la cual fue remitida por el gobernador .

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado es presidida por el diputado , recibió formalmente la terna definitiva.

Los perfiles seleccionados por el gobernador que serán analizados por las y los integrantes de la Comisión, son: Marisol Ivette Borja Lara, Jesús Eduardo Govea Orozco y Jesús Gilberto Alarcón Benavides.

Lee también:

El Ejecutivo señaló que consideró como directriz para la integración de esta terna a las y los profesionistas que se distinguen o han acreditado una trayectoria solvente, apegada a los principios de legalidad, imparcialidad, igualdad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, transparencia, independencia, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Como parte del procedimiento constitucional, la Comisión de Justicia realizará este miércoles las entrevistas correspondientes a quienes integran esta terna, con el fin de conocer a detalle su trayectoria profesional, visión institucional y propuestas para fortalecer la procuración de justicia en Tamaulipas.

La terna será enviada el 29 de noviembre al Pleno Legislativo, a fin de elegir a la persona idónea para ocupar la Fiscalía General de Justicia del Estado, por las dos terceras partes de los diputados.

La persona designada rendirá protesta ante el Pleno el 2 de diciembre, y su nombramiento surtirá efectos a partir del 16 de diciembre del presente año.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]