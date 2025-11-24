Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, recibió los cheques de las más de 8 mil becas institucionales a los estudiantes esa casa de estudios y la Beca Futuro Tamaulipas de la Secretaría de Educación.

El estímulo económico que recibirán los universitarios corresponde a la beca de Excelencia, Desempeño Académico e ITABEC que es un paquete de apoyos que fortalece la formación profesional y amplía las oportunidades educativas para estudiantes en todo el estado.

Acompañado de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación tamaulipeco, el rector Anaya Alvarado agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, en la coordinación del esfuerzo que reconoce el desempeño y la dedicación de la juventud estudiantil.

También en su mensaje, el rector de la UAT reconoció que las becas transforman vidas, impulsan sueños y reflejan la confianza institucional en el talento universitario, además reiteró el compromiso de la universidad para seguir brindando herramientas que fortalezcan el desarrollo profesional de sus estudiantes y contribuyan al progreso de Tamaulipas.

En la ceremonia hizo uso de la palabra el secretario Valdez García, quien se refirió al liderazgo de la UAT en la formación de las juventudes del estado, al tiempo que mencionó la importancia de la colaboración entre la Federación, el Estado y la Universidad. "Hoy existen más apoyos que nunca para garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior", especificó.

Asimismo expresó su reconocimiento por el gran impulso que la UAT ha dado a la educación media superior, por el que hoy ningún joven tamaulipeco, entre 16 y 20 años, se queda fuera de la preparatoria.

Y se efectuó la entrega del cheque de ITABEC, correspondiente a 8 111 becas destinadas a estudiantes de las diferentes facultades y unidades académicas de la UAT, así como el cheque de Becas de Excelencia, equivalente a 646 apoyos a estudiantes de la UAT con desempeño sobresaliente.

Así como la entrega de 97 estímulos del programa Desempeño Académico SUTAUAT, en beneficio de universitarios que son hijos e hijas del personal académico de las zonas Centro, Norte, Sur y Mante.

Luis Gerardo Galván Velazco, secretario general estatal del SUTAUAT, agradeció el apoyo otorgado y destacó que estos beneficios reconocen el esfuerzo del alumnado, además de contribuir al fortalecimiento de la calidad institucional de la UAT.

Asistieron autoridades universitarias, directores de facultades y unidades académicas, docentes, estudiantes y personal administrativo, quienes respaldaron esta jornada orientada a promover la excelencia académica y reforzar el compromiso con la comunidad universitaria de Tamaulipas.

rmlgv