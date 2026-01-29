Culiacán. - La Diócesis de Culiacán externó que tanto la iglesia y la sociedad no pueden acostumbrarse a la violencia, ni permanecer indiferente ante el derramamiento de sangre y el desprecio a la vida humana, ante el dolor y la consternación por el ataque violento contra los diputados Sergio Torres Félix y Elizabet Montoya Ojeda.

A través de un comunicado suscrito por el obispo de la Diócesis de Culiacán, monseñor Jesús José Herrera Quiñonez, puntualizó que se condena toda forma de violencia que atenta contra la dignidad de las personas y que sigue lastimando gravemente el tejido social de Culiacán.

Derivado del atentado sufrido por el líder estatal y diputado local del Partido Movimiento Ciudadano, Torres Félix, la diputada, Elizabet y el chofer, Gonzalo “N”, los cuales resultaron heridos, la iglesia católica en su comunicado manifestó su solidaridad con la gente de Culiacán, la cual “vive con preocupación y dolor”.

En su mensaje, la Diócesis de Culiacán pidió a los ciudadanos no dejarse vencer por la desesperanza ni por la cultura de la violencia que hay en la capital del estado, y en su papel de creyentes que puedan seguir con la canción de que Dios hará algo por Culiacán y en todo el estado.

La tarde del miércoles pasado, los diputados locales del movimiento naranja abandonaron la sesión de trabajo del Congreso del Estado, en la que el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Guicho, compareció para la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

En el trayecto de la sede del Poder Legislativo a sus oficinas, sobre la avenida Niños Héroes, conocida como el Malecón viejo, para recoger algunos documentos, para viajar a medio día a la Ciudad de México, fueron atacados a balazos a escasos metros del edificio Naranja.

Durante el ataque, dos escoltas de Torres Félix, asignados en su calidad de exalcalde, lograron repeler la agresión, pese a ello, este resultó gravemente herido, por lo que se la mantiene en terapia Intensiva, en tanto que la situación de compañera de curul es estable, así como de su chofer.

