Morelia.- La secretaria de Educación de Michoacán, Gabriela Molina, entregó reconocimientos a maestras y maestros con décadas de servicio, donde señaló a los docentes que unidos son el proyecto para el estado.

“Unidas y unidos, ya somos el proyecto para Michoacán. Maestras y maestros, con ustedes todo, sin ustedes nada”, expreso Molina en el marco del Reconocimiento a Maestras y Maestros, junto al gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla.

Ante casi 2 mil docentes, la responsable de la política educativa señaló que hoy Michoacán vive un escenario educativo distinto, construido con unidad, trabajo y resultados tangibles.

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“La transformación educativa es irreversible gracias al compromiso del magisterio, logrando que el Estado sea un referente nacional por la continuidad de clases durante cuatro ciclos escolares consecutivos, combatiendo el rezago como nunca”, afirmó.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) reconoció la trayectoria de mil 400 maestras y maestros que cumplieron 30, 40 y 50 años frente a grupo, a quienes llamó "el alma de nuestra tierra".

Con la entrega de becas a 800 mil estudiantes, se devolvió a las familias el derecho a una vida escolar plena. | Foto: Especial.

Compartió que detrás de las 30 mil acciones de justicia laboral hay historias de sacrificio y triunfo, y aseguró que el respeto a sus derechos es una realidad que dignifica su noble labor: "ustedes transforman cada aula en un refugio y en una oportunidad de vida", puntualizó.

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Este nuevo escenario permite implementar con fuerza la Nueva Escuela Mexicana (NEM), donde los libros y la lectura son ahora herramientas de paz en cada rincón del estado. Con la entrega de becas a 800 mil estudiantes, se devolvió a las familias el derecho a una vida escolar plena, asegurando que ningún niño se quede fuera.

Finalmente, la secretaria de Educación envió un mensaje de reconocimiento y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bajo su guía, las mujeres hoy encabezan el destino del país con una mirada sensible y humanista: “Los mexicanos decidieron ponerle un segundo piso a la Cuarta Transformación, con rostro de mujer”.

Gabriela Molina indicó que, junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el compromiso es seguir caminando al lado de los maestros para construir el camino hacia un futuro más justo para todas y todos.

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JACL/cr