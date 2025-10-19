Culiacán, Sin.- En diversos operativos efectuados en los municipios de Culiacán y Escuinapa, las fuerzas federales lograron detener a tres civiles, a los que se les aseguró armas, vehículos y sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas.

Los elementos de la Guardia Nacional en su patrullaje por la carretera que conduce a la comunidad del Carrizalejo, en la parte oriente de la capital del estado observaron que el conductor de un tractocamión, al notar su presencia, realizo una maniobra evasiva.

En una breve persecución lograron detener la marcha de la unidad y al inspeccionar su carga, encontraron dos costales con cincuenta kilos de sosa caustica, por lo que se procedió a su detención y junto con el camión y la sustancia fue turnado a la autoridad judicial.

Detienen a tres personas en Sinaloa con armas, vehículos y precursores para drogas (19/10/2025). Foto: Especial

También, sobre la calle Mina Plomosa, de la colonia 22 de Diciembre, en Culiacán, personal de la Guardia Nacional detuvo a un civil al que le recogieron dos armas de fuego, una de ellas un rifle automático.

Los mismos elementos, resguardaron un inmueble, en el que poco después se complemento una Orden Técnica de Investigación y en la revisión, se encontró en el interior un vehículo Kia de color azul y un Nissan, línea Versa, de color gris, ambos con reportes recientes de robo.

En un recorrido sobre la carretera Tepic-Mazatlán, cerca de la comunidad de Pueblo Nuevo, en la jurisdicción del municipio de Escuinapa, lograron asegurar a un civil que conducía un vehículo con reporte de robo, portaba una arma de fuego, un cargador y once cartuchos útiles.

