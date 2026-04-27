Reynosa, Tamaulipas.- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que los bloqueos y balaceras registrados la madrugada de este día en Reynosa, Tamaulipas, fueron derivados de la detención de un objetivo prioritario de la delincuencia organizada.

Hasta el momento, la dependencia no ha dado a conocer el nombre del detenido aunque trascendió extraoficialmente que se trata de "Metro 9", uno de los líderes del Cartel del Golfo en esta frontera.

Bloqueos, balaceras y caos vial

La situación de riesgo por la madrugada, dio inicio con balaceras en diversos sectores de la ciudad derivado de la destrucción de cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C5).

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Posteriormente, hombres armados bloquearon la ciudad colocando neumáticos incendiados, ponchallantas y vehículos particulares que fueron arrebatado a sus dueños.

Estos hechos mantuvieron cerradas importantes arterias viales como el bulevar Hidalgo que conecta con la carretera a Monterrey, el bulevar Morelos salida a Río Bravo, Matamoros y Ciudad Victoria así como la carretera Ribereña que conecta con Nuevo Laredo.

"Derivado de la detención de un objetivo prioritario en la ciudad de Reynosa, la madrugada de hoy se registraron bloqueos y actos de vandalización en videovigilancia en distintos puntos", informó la Vocería en sus redes sociales esta mañana.

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Destacó que las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por autoridades federales y estatales, quienes, mediante un trabajo coordinado y permanente, implementaron acciones para restablecer la circulación, preservar el orden y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

"Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades", concluye la dependencia.

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