Progreso, Yucatán.- La estatua de Poseidón en el Malecón Internacional de este puerto volvió a ser noticia, luego de que un sujeto, al parecer intoxicado, fue captado en lo alto de la estructura.

Los hechos que se difundieron en redes sociales ocurrieron anoche domingo, cuando el individuo escaló y se encaramó en el brazo del gigante de bronce, poniendo en riesgo su integridad y causando alarma entre los visitantes que se encontraban en la zona.

A los pocos minutos arribaron agentes de la Policía Municipal de Progreso, los cuales convencieron al sujeto de que descendiera para luego ser detenido y llevado a la cárcel pública.

No es la primera vez que ocurre algo así, pues en abril y septiembre del año pasado, dos jóvenes también escalaron la estatua, la cual fue instalada por el entonces alcalde, Julián Zacarías Curi. En ambos casos, la Policía municipal intervino y realizó detenciones.

Asimismo, en julio de 2024, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal de la estatua por no contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente, proceso que aún está pendiente.

