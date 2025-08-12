Chilpancingo.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo esta noche al excandidato del PT a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares, acusado por el delito de delincuencia organizada.

Alrededor de las 7:40 de la noche, cuando el ex candidato llegaba a su rancho La Vida en el lago, en el municipio de Teoecuacuolco, en la región Norte de Guerrero, fue interceptado por agentes de la FGR.

Segura Valladares bajó de su camioneta y se acercó a los agentes de la FGR. Al mismo tiempo personas que lo acompañaban comenzaron a transmitir en vivo en la cuenta de Facebook del ex candidato.

En las imágenes difundidas, se observa cómo una agente le informa que tiene una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.

Segura Valladares preguntó a los agentes si venían de parte de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y de su padre el senador de la República, Félix Salgado Macedonio, ambos morenistas.

La agente lo negó y aseguró que su trabajo no era partidista.

Hace unos días, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, Segura Valladares acusó a Salgado Macedonio de quererlo asesinar.

Después le leyó sus derechos, le entregó una copia de la orden de aprehensión y de informó que sería trasladado a instalaciones de la FGR en Morelos. Segura Valladares no puso resistencia, incluso no fue esposado.

Segura Valladares ha sido promotor de la liberación del ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014. En septiembre del 2022, el ex candidato encabezó una marcha en Iguala para exigir la liberación del ex edil, en esa ocasión lo acompañaron los padres de los 43.

Ese día en su rancho, murió don Ezequiel Mora, padre de otro normalista.

aov/cr