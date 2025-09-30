Más Información
El dirigente del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), Efrén C. G., fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por el presunto delito de despojo de un predio en Huajuapan de León, municipio de la región Mixteca.
En el operativo fueron detenidas al menos otras cuatro personas, todos hombres, según las imágenes que han difundido corporaciones de seguridad pública.
De acuerdo con los reportes policiales, Efrén C. G. es acusado de despojar de manera violenta a una mujer de la tercera edad de su propiedad.
Ante la aprehensión del dirigente, miembros del FNIC iniciaron un bloqueo a la autopista federal Oaxaca-Cuacnopalan, que ha complicado el tránsito vehicular en esta carretera, en el tramo del municipio de Asunción Nochixtlán.
aov/cr