En la Ciudad de México, las denuncias por delitos como el secuestro, la extorsión y el despojo muestran un alza de enero-agosto de este año, comparándolo con el mismo periodo de 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras el homicidio doloso, el culposo y feminicidio reportan una disminución.

En el delito de secuestro en sus modalidades: extorsivo, en calidad de rehén, para causar daño, exprés y otro tipo, se reporta un aumento de 46.15%, ya que de enero a agosto de 2024 se registraron 13 casos, mientras que en el mencionado periodo de este año hubo 19 casos.

Las denuncias por extorsión presentaron un alza de 212.12%. En los primeros ocho meses de 2024 se registraron 326 casos, contra mil 18 casos en el mismo periodo de 2025.

Mientras que en el comparativo por el delito de despojo presenta un alza de 4.46%, ya que de enero a agosto de 2024 se sumaron 2 mil 509 casos, contra 2 mil 621 durante los ocho primeros meses de este año.

En el homicidio doloso, en los primeros ochos meses del año se han contabilizado 496 casos, contra 534 en el mismo periodo de 2024, lo cual refleja una baja de 7.11 %.

El homicidio doloso con arma de fuego presentó una baja de 2.33% respecto de los primeros ocho meses de 2024 contra el mismo periodo del presente año, con 386 casos y 377, respectivamente.

El homicidio culposo, en sus cinco clasificaciones: con arma de fuego, arma blanca, en accidente de trabajo, otro elemento y no especificado, en los primeros ocho meses del presente año se sumaron 508 casos, y en el mismo periodo de 2024 se contabilizaron 562 casos, bajó 10.6 %.

Por feminicidio, se registraron 47 casos en los primeros ocho meses de 2024, y de enero a agosto del presente año se sumaron 25 casos, una baja del 46.8 %.