"La gente ya no quiere otro Monreal, nos agotamos el apellido", admitió Ricardo Monreal al hablar de la gubernatura de Zacatecas

Tigres vence al Toluca en la Final de Ida, pero deja con vida a los Diablos Rojos

Leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca; ¿Cuándo será el partido?

Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño

Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Villahermosa.— En las últimas horas han sido emitidas las de tres tabasqueños que acudieron al mitin realizado el pasado fin de semana en el de la Ciudad de México, y ya no regresaron. Uno de ellos ya fue localizado sin vida.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la capital activó una ficha para localizar a Jorge de la Cruz Rosales. En redes sociales sus familiares señalaron que Jorge es una persona autista, por lo que piden ayuda para localizarlo.

En tanto, Juan Carlos González Ramón, de 52 años y originario de la ranchería Aquiles Serdán, fue localizado sin vida este miércoles en la carretera México-Querétaro. El hombre acudió junto a otros morenistas de Tabasco al evento.

El tercer desaparecido es Martín Sánchez López, originario de Belén, Macuspana, por quien aún se mantiene activa una alerta de búsqueda.

