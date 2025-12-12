Villahermosa.— En las últimas horas han sido emitidas las fichas de búsqueda de tres tabasqueños que acudieron al mitin realizado el pasado fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México, y ya no regresaron. Uno de ellos ya fue localizado sin vida.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la capital activó una ficha para localizar a Jorge de la Cruz Rosales. En redes sociales sus familiares señalaron que Jorge es una persona autista, por lo que piden ayuda para localizarlo.

En tanto, Juan Carlos González Ramón, de 52 años y originario de la ranchería Aquiles Serdán, fue localizado sin vida este miércoles en la carretera México-Querétaro. El hombre acudió junto a otros morenistas de Tabasco al evento.

El tercer desaparecido es Martín Sánchez López, originario de Belén, Macuspana, por quien aún se mantiene activa una alerta de búsqueda.