Pachuca.- Emiten ficha de búsqueda por una joven estudiante que desapareció al interior de la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji, el día de ayer, sin que hasta el momento se tengan indicios sobre su paradero.

De acuerdo con familiares, la joven, identificada como Esmeralda de los Santos Estrada, había acudido a realizar algunos trámites a la universidad en compañía de su madre. En determinado momento, la estudiante informó que debía acudir a entregar unos trabajos, por lo que pidió que la esperaran.

Denuncian desaparición de estudiante al interior de la Universidad Tecnológica Tula- Tepeji. Foto: Especial.

La joven dejó sus pertenencias con su madre y señaló que no tardaría; sin embargo, ya no regresó. Ante esta situación, sus familiares solicitaron a la universidad el acceso a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, petición que fue negada por las autoridades educativas. Además, denunciaron que el personal de seguridad del plantel actuó de manera grosera con los afectados.

Según lo indicado por la familia, afirman que en ningún momento se le observó salir del plantel educativo.

Asimismo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió una ficha en la que se señala que Esmeralda de los Santos Estrada desapareció el día 18 de diciembre. Al momento de su desaparición tenía 19 años de edad y vestía pantalón de mezclilla, blusa de manga larga, abrigo blanco y tenis blancos.

