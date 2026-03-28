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Pachuca. A través de un operativo y cateo realizado por agentes de la Fiscalía General de la República, en un inmueble ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, , se decomisaron más de 50 mil que eran sustraídos de manera ilegal. Además, se detuvo a siete personas.

Se dio a conocer que la intervención se realizó luego de una denuncia anónima, que alertó sobre el almacenamiento ilegal de gas y la constante entrada de pipas sin identificación.

A partir de ello, se inició una investigación y se solicitó una orden judicial para la realización de un cateo, el cual se ejecutó con elementos de la Policía Federal Ministerial. En estos trabajos se contó también con el apoyo de peritos de la Agencia de Investigación Criminal, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la.

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Las autoridades decomisaron alrededor de 30 mil litros de , 11 semirremolques con 22 mil litros de hidrocarburo, además de 11 semirremolques, dos remolques, cuatro tractocamiones y un dolly, vinculados al almacenamiento y traslado del .

En el sitio se detuvo a siete sujetos, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

De acuerdo con algunos organismos, como el Observatorio Ciudadano (Igavim), se encuentra en el lugar número cinco en cuanto a tomas clandestinas de gas LP en ductos de . En 2024 se registraron siete, mientras que para 2025 hubo 119, es decir, un crecimiento de 1600%.

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De esta manera, en la entidad se identifica una toma clandestina cada tres días con dos horas; mientras que Puebla permanece en el primer sitio en cuanto a robo de gas, con 453 tomas el año pasado. Otras entidades con este delito son Tlaxcala, con 252 tomas, y Veracruz, con 122.

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ss/cr

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