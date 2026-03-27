Pachuca.- Al grito de “¡Nos falta Carlos!”, familiares, amigos y compañeros de Carlos Elizalde Gutiérrez se manifestaron en las instalaciones del C5i de Pachuca, Hidalgo para presionar a las autoridades a fin de que contribuyan con la búsqueda del joven, operador de transporte de carga pesada, quien desapareció desde el pasado día 11.

De acuerdo con sus familiares, Carlos salió de su domicilio para visitar a una amiga; sin embargo, pero ya no regresó. Posteriormente, se percataron de que las llaves del tractocamión que manejaba se encontraban en su hogar.

Ante ello realizaron su denuncia ante la Procuraduría de Justicia, donde se emitió una ficha de búsqueda en la que se señala que Carlos Gabriel Elizalde Gutiérrez, de 26 años de edad, salió de su domicilio en Zempoala el 11 de marzo, fecha en la que fue visto por última vez. Como seña particular, presenta un tatuaje en el dorso de la mano izquierda en forma de cruz.

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A más de dos semanas de su desaparición, este día sus familiares, amigos y compañeros de trabajo se manifestaron con sus vehículos de carga y cartulinas con diversas leyendas, entre ellas: “Nos falta Carlos”. Asimismo, pidieron la intervención del gobierno del estado para dar con su paradero.

Este es el cuarto caso por el cual vecinos de distintas zonas del estado bloquean carreteras; apenas ayer, familiares de otros tres jóvenes desaparecidos en Tecozautla cerraron una de las vías de ese municipio para presionar en la búsqueda de sus seres queridos.

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